Den tidligere cykelrytter Lance Armstrong har skabt røre med sine seneste udmeldinger på de sociale medier.

51-årige Armstrong er blevet anklaget for at være lidt en hykler, efter han søndag tweetede om, at han var kritisk omkring transkønnede atleters deltagelse i sport.

Lance Armstrong blev i 2012 frataget sine syv Tour de France-titler for at have taget doping.

'Er der ikke en verden, hvor man kan støtte det transkønnede samfund og være nysgerrig omkring retfærdigheden i transatleters deltagelse inden for sport, men ikke blive stemplet som en transfob, når vi stiller spørgsmål? Kender vi svarene endnu? Og vil vi overhovedet finde svarene?' skriver han i et af flere tweets til hans tre millioner følgere på Twitter.

Caitlyn Jenner og Lance Armstrong under optagelserne. Foto: Lance Armstrong/Twitter Vis mere Caitlyn Jenner og Lance Armstrong under optagelserne. Foto: Lance Armstrong/Twitter

Det har fået mange Twitter-brugere til at kritisere Armstrongs syn på sagen.

'Du snød i et årti, og du udskammer nu transatleter og stiller spørgsmålstegn ved deres fordele? Sikke en joke,' lyder det fra en bruger.

'Du konkurrerede med en fordel i et årti. Tror du skal tie stille omkring det her' lyder det fra en anden Twitter-bruger.

Armstrongs tweets kom samtidigt med, at han annoncerede, at han lancerer en ny serie kaldet The Forward. Den har samme titel som hans podcast, hvor han vil dykke ned i debatten omkring transkønnede atleter, der konkurrerer i sport, og at han vil gøre det med et 'åbent sind'

I serien snakker han blandt andet med Caitlyn Jenner, der er stor modstander af, at 'biologiske drenge transkonkurrerer i pigesport,' som hun sagde det til amerikanske TMZ.

73-årige Caitlyn Jenner vandt selv guld i tikamp ved OL i 1976 som mandlig atlet, før han sprang ud som transkønnet kvinde i 2015.