Alt virkede som fryd og gammen i 2008, da CSC Saxo Bank og Carlos Sastre kunne nyde den eftertragtede sejr i Tour de France.

Men faktisk rumlede det indadtil på holdet, hvor der slet ikke var så afbalanceret og harmonisk, som det fremstod udadtil.

Det fortæller den norske rytter Kurt-Asle Arvesen i podcasten Tidenes Tour de France.

»Sastre var en ensom fugl. Vi var ni ryttere på holdet, men til Touren var vi otte mod én. Vi kom alle fra Schweitz Rundt, bortset fra ham. Han havde lige kørt Dauphiné,« fortæller den tidligere CSC-rytter om året, hvor Carlos Sastre hev den gule trøje hjem.

Egentlig var Schleck-brødrene holdets stjerner, men så skete der noget under 17. etape af Tour de France.

Sastre kastede sig ud i et vildt solorridt, selvom han var 49 sekunder efter Frank Schleck, der på det tidspunkt havde den gule trøje på skuldrene.

Spanieren vandt så etapen med mere end to minutter ned til de næste og skabte Tour de France-sejren den dag.

Men planen havde ingen på holdet hørt om. Heller ikke Bjarne Riis, som var holdejer.

Frank Schleck, Andy Shleck og Carlos Sastre i 2008, kort efter spanierens Tour de France-sejr.

»Ingen kendte hans plan. Hverken Bjarne Riis eller brødrene Schleck. Der var en sand udmygelse for dem, at Sastre vandt,« fortæller Kurt-Asle Arvesen.

På det danske mandskab kørte alle for Frank og Andy Schleck, hvis man skal tro Kurt-Asle Arvesen.

»Vi havde succes udadtil, men der var dårlig stemning på holdet. Sastre ville prøve lykken for første gang det år, men så kom Schleck-brødrene og forstyrrede det. Det var virkelig en kamp for vores kaptajner.«

På trods af stjernestøvet, der svævede over Schleck-brødrene til Tour de France, tog Carlos Sastre altså sagen i egen hånd for at forcere skæbnen.