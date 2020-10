Dramaet mellem Jakob Fuglsang og hans tidligere kaptajn Vincenzo Nibali er langtfra ovre, selv om de to herrer efter en krig på ord officielt har begravet stridsøksen.

Udtalelserne om Nibali, som Fuglsang har leveret i sine B.T.-klummer, har i de seneste dage fremkaldt overskrifter i den internationale sportspresse.

Danskeren har langet ud efter Nibalis attitude og et tvivlsomt træk i Giroen, hvor Nibalis Trek-Segafredo-hold satte fart over feltet, mens Jakob Fuglsang havde en defekt.

»Det er skide godt for cykelløbet med den konkurrence mellem de to. Det er en måde for dem at sætte sig op på, og så skal de nok blive gode venner igen efter løbet,« forklarer Matti Breschel.

Vincenzo Nibali og Jakob Fuglsang side om side på Giroens tredje etape med slutning på vulkanen Etna. Foto: LUCA BETTINI

B.T. har bedt den tidligere danske toprytter, der nu deltager i sin første Grand Tour som sportsdirektør for EF Pro Cycling, analysere situationen. Og han advarer Jakob Fuglsang om, at Nibali er en mand, man skal passe på.

Også selv om den aldrende italiener har forsøgt at lægge låg på krigen på ord mellem de to favoritter til at vinde Giro d’Italia.

»Jakob skal ikke lade sig snyde. Der er ingen tvivl om, at når Nibali lægger sig på puden, inden han skal sove, så tænker han på, at han vil smadre Jakob.«

»Det samme gør han, når han står op, og når han tager sit rygnummer på. Det er taktik. Det er psykologisk, og måske prøver Nibali at trække lidt i land nu, men Jakob skal blive ved med at gøre, hvad han har gjort indtil nu,« siger Matti Breschel.

Matti Breschel deltager i sin første Grand Tour som sportsdirektør. (Arkivfoto) Foto: Keld Navntoft

Jakob Fuglsang har pustet til ilden ad flere omgange. Først på humoristisk vis, da han drillede Hajen fra Messinas elskede Sicilien ved at slå fast, at der var skrald over det hele, og at det ikke var det smukke sted, han var blevet lovet.

Efterfølgende undrede Astana-kaptajnen sig over, at Nibali havde svært ved at hilse på Fuglsang. At det måske bundede i misundelse over, at danskeren i år har været den stærkeste af de to, og at det tidligere styrkeforhold mellem dem er vendt på hovedet.

Nibali svarede igen på landevejen ved at sætte sine tropper frem under den føromtalte defekt, og det fik Jakob Fuglsang til at skrive følgende i sin B.T.-klumme:

»Hvis jeg skal være helt ærlig, stak jeg da også lidt til Nibali efterfølgende. Da jeg kørte forbi ham, sagde jeg til ham, at han hellere måtte passe på, næste gang han stoppede for at tisse. At han skulle vælge sit moment med omhu. Han forstod ikke helt det sjove i det og gik i forsvarsposition.«

Den danske Astana-rytter Jakob Fuglsang. Foto: Simon Baungård Thomsen

Matti Breschel forstår udmærket, at Jakob Fuglsang tog Trek-holdets angreb – mens han selv lå bag feltet med et fladt hjul – ilde op.

»Jeg har set et interview med Nibali på italiensk tv, hvor han giver pressen skylden for situationen – især den danske presse – men han er jo selv ude om det. Det er ham, der træder i pedalerne og lægger taktikken. Og når han angriber Jakob på en nedkørsel, så er der jo noget om det,« siger Matti Breschel og fortsætter:



»Nibali ved jo godt, de ikke kan være gode venner, hvis de skal ligge og køre mod hinanden. Der bliver ikke givet ved døren. Hvis han spiller 'Mr. Nice Guy', så skyder han sig selv i foden. Det er en måde at sætte sig op på.«

Bedste venner bliver de to tidligere kolleger nok ikke med det første, men efter Vincenzo Nibali lørdag aften sendte en sms-besked til Jakob Fuglsang, er de i det mindste atter på talefod.

»Vi fik clearet luften lidt og påpeget, at vi begge synes, at den anden har gjort ting i år, som ikke er okay,« forklarede Jakob Fuglsang i sin B.T.-klumme søndag.

I den del af krigen, der foregår på asfalten, bølger magttforholdet frem og tilbage.

Det var danskeren, der søndag stjal 14 sekunder fra Nibali på den skrappe stigning i Roccaraso, og Matti Breschel vurderede da også – før tirsdagens etape – at Jakob Fuglsang var samlet favorit til sejren.

Men men tirsdagens tidstab, hvor Jakob Fuglsang efter (endnu) en defekt på en nedkørsel smed mere end halvandet minut til vinderen Peter Sagan, har Nibali nu overtaget i klassementet.

Italieneren er nummer 5, et minut og et sekund efter Joao Almeida i den lyserøde førertrøje. Fuglsang er 2:20 efter på 11.-pladsen.

Giro d’Italia slutter den 25. oktober i Milano, og dermed er der dækket op til mange flere dramer mellem Fuglen, Hajen og alle de andre i 'La Corsa Rosa'.