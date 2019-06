Forholdet mellem bilister og cyklister på de danske landeveje har ramt et alarmerende niveau.

Sådan lyder den klare besked fra nogle af cykelsportens fremtrædende navne, når de skal beskrive oplevelsen af at træne i Danmark.

Senest blev DM-løbet i Esbjerg skæmmet af en episode med en aggressiv bilist, som rasede mod en official.

»Rytterne i DM i cykling er i mål (...) Eneste dråbe malurt i bægeret var en bilist, der overfusede en official ved en afspærring,« oplyser Sydjyllands Politi, som nu vil finde vedkommende, og sigte ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Mads Pedersen ærgrer sig over, at der er opstået en krig mellem bilister og cyklister. Foto: KURT DESPLENTER Vis mere Mads Pedersen ærgrer sig over, at der er opstået en krig mellem bilister og cyklister. Foto: KURT DESPLENTER

»Det er ærgerligt, at der er kommet den krig mellem bilister og cyklister,« siger den dansek cykelrytter Mads Pedersen, der til daglig kører for Trek-Segafredo.

»Jeg skal ikke retfærdiggøre, hvis vi fylder hele vejen, eller hvis motionister gør, men det berettiger altså ikke til at køre op bagi cyklister,« siger Brian Holm.

Han mener, at der er et stort problem i det daglige ude på landevejene, hvor cyklisterne jævnligt oplever, at bilisterne kører aggressivt og unødvendigt tæt på.

»Jeg kunne skrive en lang bog, om folk der har kørt os ned med vilje, når vi har været ude på træningsture."

»Man kan køre stille og roligt to mand uden at fylde noget, på en dobbeltsidet vejbane, men nogen har bare et behov for at køre tæt på, så de rammer en,« siger Brian Holm, og den virkelighed kan Kasper Asgreen godt nikke genkendende til.

»Jeg oplever det desværre dagligt. Nogle situationer bliver selvfølgelig farligere end andre, men hvis du spørg mig, så er det åndssvagt. Hvad gør det, at man kommer ti sekunder senere frem, fordi man lige skulle blive bag en cyklist?«

Deceuninck-QuickStep-rytteren undrer sig i det hele taget meget over, at bilisterne ikke tænker mere over, hvilke konsekvenser det kan have, når man kører så tæt på.

»Det er sindssygt nogle gange, og jeg er ikke sikker på, at folk tænker over, at de sætter vores, deres eget og andre bilisters liv på spil,« siger Kasper Asgreen, som får opbakning af Mads Pedersen:

Cyklisterne har også et ansvar for ikke at fylde for meget. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Cyklisterne har også et ansvar for ikke at fylde for meget. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Jeg tror aldrig de mennesker, der kører så tæt på, har prøvet at sidde på en cykel, og så kommer der en, der kører dobbelt så stærkt som dig med 30 centimeters afstand.«

»Det værste er, at det her sker oftest for mig, når jeg kører alene, og der forstår jeg det simpelthen ikke,« siger Mads Pedersen.

Fælles for begge ryttere er, at det ikke længere er noget, de bliver overraskede over, hvis det sker på en af deres træningsture i Danmark.

Og når der opstår farlige situationer så ofte, så må det også gå galt en gang imellem, hvilket Brian Holm har oplevet på tætteste hold.

»En af mine venners forældre brækkede nakken, fordi en bilist kørte op bagi. De glemmer nogle gange, at det er nogens børn eller forældre, der cykler rundt derude,« fortæller Brian Holm, der ikke er glad for den udvikling, han ser.

»Altså jeg har kørt på cykel siden 1971, og det var der også dengang, men det er bare blevet lidt værre. Jeg synes, den er ved at stikke af nu.«

Kløften mellem cyklister og bilister har efterhånden været der i noget tid, og den er også for alvor kommet frem til skue på de sociale medier, hvilket ryster Brian Holm.

»Hvis man læser kommentarsporet og ser, hvad der er nogen, der skriver til derinde. Man tror, det er løgn.«

Brian Holm oplever ofte selv, at bilisterne kører alt for tæt på. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Brian Holm oplever ofte selv, at bilisterne kører alt for tæt på. Foto: Søren Bidstrup

Kommentarer som; Så hold da de cykler ind, hvor de hører til, så vi andre også kan passe vores arbejde og Måske de her wannabe tour de france nørder kunne lære ikke at køre midt ude på vejen, er blandt andet blevet ytret på Facebook i forbindelse med ulykker.

»Det siger mere om de mennesker, der skriver det. De må have et forfærdeligt forfærdeligt liv,« siger Brian Holm.

Cyklisterne er dog ikke selv uden ansvar, og landstræneren for Danmarks Cykel Union, Anders Lund, ser det som en af sportens vigtigste opgaver i forhold til at skabe mere sikkerhed ude på vejene.

»Vi skal som sport virkelig gribe i egen barm, når det kommer til forholdet mellem bilister og cyklister. Vi skal være meget opmærksomme på ikke at være mere irriterende, end vi behøver være,« siger Anders Lund, hvilket er en holdning, Mads Pedersen er helt på linje med.

»Der er jo en af de to grupper, der nødt til at tage ansvar, og det kunne vi som cyklister starte med,« fortæller Mads Pedersen og fortsætter:

»Man kan jo starte med at se indad, og hvis man synes, det er okay at køre tre ved siden af hinanden på vejene, så har man et problem.«

Cyklisterne har også et ansvar for ikke at fylde for meget. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Cyklisterne har også et ansvar for ikke at fylde for meget. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

I mange andre lande siger færdselsreglerne, at bilisterne skal holde 1,5 meters afstand når de laver en overhaling, mens den i Danmark lyder, at der skal holdes tilstrækkelig afstand, og det er blandt andet noget af det, der skal ses på, mener Brian Holm.

»Der skal ske noget rent politisk, fordi der er noget, som er helt galt her. Konsekvenserne er ikke store nok for folk, der kører cyklister ned med vilje,« siger han.

Kasper Asgreen er ikke sikker på, at det vil hjælpe så meget, hvis man laver en lovændring, men han har i stedet en opfordring til bilisterne.

»Hvis man som bilist ikke synes, der er nok plads til at kunne trække forbi, så bare slå lidt på hornet, og så vil 9/10 trække ind til siden.«

Udfordringen ved en lovændring er ifølge Asgreen, at det er umuligt at håndhæve de regler, og der vil allgevel være nogen, der bryder reglerne.

Mads Pedersen mener, at der skal en holdningsændring til i Danmark, og den gælder begge veje.

Derfor er han og hans hold, Trek-Segafredo, begyndt at køre i neongult tøj, så man bedre kan ses, når de træner, og det har haft en positiv effekt, vurderer Mads Pedersen.

»Det bliver respekteret, at man gør noget ekstra for at blive set, og det er en god start. Folk skal bare have meget mere respekt for hinanden på vejene.«