Selv om han på det kraftigste havde underspillet sit ønske om at havne på podiet i Tour de France, kunne den danske Team Sunweb-rytter Søren Kragh Andersen ikke skjule stoltheden, da han mandag eftermiddag trådte ud af holdbussen - sekunder efter, at det var blevet en realitet, at han skulle i Tourens hvide ungdomstrøje.

»Det er fedt. Men jeg tror ikke lige, at det helt er gået op for mig endnu,« lød det fra Søren Kragh, der virkede næsten lidt chokeret over situationen.

Glæder du dig til at trække trøjen over hovedet?

»Ja, selvfølgelig,« lød det fra stortalentet fra Strib på Vestfyn, inden han trillede af sted mod podiet.

23--årige Søren Kragh Andersen er den første dansker i én af Tour de Frances fire ikoniske førertrøjer, siden Michael Mørkøv i 2012 kørte i den prikkede bjergtrøje i seks dage.

Team Sunwebs australske træner, Luke Roberts, var også ét stort smil, efter at det stod klart, at Søren Kragh ville tage førstepladsen i ungdomskonkurrencen.

»Vi er meget glade på hans vegne. Det er så fortjent. Søren er en fantastisk rytter, og han har gjort det rigtig godt i de første tre etaper - og han kæmpede ekstremt hårdt i dag. Han er en nøglemedarbejder for os, og denne trøje er en fin belønning tor ham,« lød det fra australieren.

»Og så i hans første Tour de France. Alle ryttere drømmer om at komme op på det podie i Tour de France, så det er ret vildt at lykkes med det tre dage inde i sin første Tour.«

Er ambitionen nu at holde Søren i den hvide trøje så længe som muligt?

»Nej. Tom (Dumoulin, red.) forbliver vores førsteprioritet. Og i de næste par dage satser vi på Michael Matthews, og her får Søren en hjælperolle. Det er selvfølgelig uheldigt for ham, men forhåbenligt kan han alligevel få lov at køre en håndfuld dage i den hvide trøje, inden han skal af med den,« lød det fra Luke Roberts, der efter en lille pause tilføjede:

»Men Søren er en professionel, og han forstår også, at han har forpligtelser i forhold til holdets bedste.«

Sunweb-rytteren er den første dansker i Tour-hvidt, siden Søren Lilholt trak i trøjen efter første etape i 1988