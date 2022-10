Lyt til artiklen

Det var ikke sjovt at være Brian Holm i år 2004. Og det var heller ikke altid nemt at være omkring ham.

For den tidligere cykelstjerne fik i det år konstateret tarmkræft, kort efter kæresten Christine havde født parrets første barn.

Og diagnosen påvirkede Holm i sådan en grad, at han blev meget svær at være sammen med.

Det fortæller han i et interview med Se og Hør i anledningen af Knæk Cancer-showet, der løb af stablen denne weekend.

»Jeg var en tordensky. Og det gik ud over Christine. Hvis hun var i godt humør, sagde jeg: 'Det er mig, der skal dø, er der noget at fejre?'«

»Og var hun ked af det, sagde jeg: 'Du skal satme ikke sidde og tude. Der er dårlig nok stemning i forvejen.' Jeg var helt uretfærdig,« siger Brian Holm om den svære tid, efter diagnosen blev stillet.

I et interview med B.T. har Brian Holm tidligere fortalt om sit kræftforløb, og hvad sygdommen har betydet for, hvordan Holm siden har levet livet.

Blandt andet fortalte han således om at få diagnosen, der kom som et chok for Holm.

»Jeg blev helt svimmel i starten, da lægen begyndte at fortælle. Jeg kiggede på ham og ville sige noget, men jeg kunne ikke, for min mund var helt udtørret,« sagde Holm dengang og tilføjede:

»Jeg kunne da ikke have tarmkræft. Det kunne jeg jo ikke få, jeg havde lige vundet et mountainbikeløb med eliten. Jeg kunne ikke køre så stærkt på en cykel og have kræft. Jeg var kørt fra de bedste cykelryttere i Danmark, og jeg var bare motionist.«

Brian Holm har mange gange åbnet op om sit sygdomsforløb, og han er blevet hædret for det: Han vandt 'Tryg Forsikring Årets Forbillede' ved Sport 2019.

I dag er Brian Holm færdig som sportsdirektør for cykelholdet QuickStep, men han arbejder fortsat som ekspert i Discoverys cykeldækning.