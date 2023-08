Australske Robert Stannard er midlertidigt suspenderet, fremgår det på UCI's hjemmeside.

Han skulle have kørt med ved VM, hvor linjeløbet køres søndag, men er nu ude af landsholdstruppen.

Den 24-årige rytter er ifølge sit hold Alpecin-Deceuninck blevet suspenderet for forseelser tilbage i 2018 og 2019, hvor han kørte for Mitchelton-Scott.

På UCI's hjemmeside fremgår hans navn under de suspenderede, men ellers er der tavst fra det internationale forbund.

Stannard afviser ifølge Cyclingsnews at have gjort noget galt.

»Jeg har med overlæg eller været vidende om, at jeg skulle have brugt et forbudt præparat, siger han og er klar til at få prøvet sagen i det internationale forbunds restsystem.

»Jeg ser frem til at blive renset og fortsætte min karriere.«

Det australske forbund siger, at de både vil støtte Stannard og hjælpe UCI med at indsamle viden.

Hans nuværende hold respekterer UCI's beslutning, men vil nu samle information om sagen. De vil dog ikke kommentere yderligere.

Hans kontrakt udløber i slutningen af året.