Der er ikke mange, der er i tvivl om, at danske Jakob Fuglsang er i god form.

Senest vandt danskeren Critérium du Dauphiné, og nu har det anerkendte cykelmedie Cyclingnews så sendt Astana-kaptajnen øverst på deres formbarometer.

Han henviser dermed blandt andre vinderen af Schweiz Rundt Egan Bernal og sidste års Tour-vinder Geraint Thomas til sekundære placeringer.

'Det står klart, at 34-årige Fuglsang har gang i sit livs sæson, og han er en sand udfordrer til den gule trøje. Det er også værd at bemærke, at hans hold har haft en blændende sæson, og Fuglsang får meget stærk støtte omkring sig.'

TOPSHOT - Astana Pro Team rider Denmark's Jakob Fuglsang, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the eighth and last stage of the 71st edition of the Criterium du Dauphine cycling race, 113, 5 km between Cluses and Champery on June 16, 2019. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Sådan skriver Cyclingnews som begrundelse for, hvorfor 34-årige Fuglsang er at finde øverst på listen, der i alt tæller 14 navne.

Mediet lægger særlig vægt på Critérium du Dauphiné som danskerens højdepunkt, mens lavpunktet er fraværet af etapesejre i selvsamme løb.

Formbarometeret bliver offentliggjort én gang om måneden og laves for at give et øjebliksbillede på styrkeforholdet mellem favoritterne til Tour de France.

Rytterne bliver vurderet efter deres præstationer i denne sæson.

Listen ser således ud:

Jakob Fuglsang Egan Bernal Adam Yates Thibaut Pinot Nairo Quintana Mikel Landa Rigoberto Urán Dan Martin Romain Bardet Steven Kruijswijk Geraint Thomas Vincenzo Nibali Richie Porte Enric Mas

Jakob Fuglsangs er lige nu placeret som den den tredje største favorit, hvis man kigger hos bookmakerne.

Her er det kun Geraint Thomas og Egan Bernal, som spiludbyderne har større fidus til.

Tour de France starter den 6. juli i Bruxelles og slutter på Champs-Élysées i Paris den 28. juni.