Det kræver et perfekt løb, hvis man skal slå Jonas Vingegaard i en grand tour.

Den dobbelte Tour de France-vinder er lige nu klodens bedste etapeløbsrytter, og allerede på tredje etape af årets Vuelta er der begået graverende fejl i kampen mod ham.

Sådan mener B.T.s Vuelta-ekspert Bjarne Riis.

»Skal man have skovlen under Jonas, er det i første halvdel af Vueltaen, man skal gøre det. I den sidste uge kommer ingen til at røre ham,« siger han.

Jonas Vingegaard skal angribes i starten af Vueltaen, hvis hans modstandere skal have forhåbninger om at slå ham, mener Bjarne Riis. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

»Hvis hans konkurrenter ikke angriber ham og sætter ham under pres fra starten, kan de simpelthen ikke slå ham. Det tror jeg ikke på.«

Under løbets første reelle bjergslag trykkede Remco Evenepoel til inden for den sidste kilometer af etapen – som han i øvrigt vandt lige for næbet af Jonas Vingegaard.

Men angrebet kom alt for sent, hvis man spørger Bjarne Riis.

»Jeg synes, det var en gylden chance for Remco Evenepoel, men han laver en kæmpe brøler, da han ikke forsøger at tage et halvt minut. Det er spild af asfalt,« fastslår B.T.s Vuelta-ekspert.

Team Quick Step's Belgian rider Remco Evenepoel celebrates as he finishes first during the third stage of the 2023 La Vuelta cycling tour of Spain, a 158, 5 km race from Suria to Arinsal, in Andorra, on August 28, 2023. (Photo by Pau BARRENA / AFP) Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

»Remco vinder og er stærk, han afslutter stærkt. Men som hans sportsdirektør, ville jeg teste Vingegaard af på en etape som mandag, når den kommer så tidligt i løbet. For Jonas har taget en smule på i forhold til Touren, og det er nok normalt. Men er han 100 procent skarp fra starten af? Det tvivler jeg på.«

Ved mandagens etape var der lagt op til det første store slag blandt favoritterne.

Det udeblev, og i stedet for endte forestillingen som noget af en skuffelse.

»Jeg synes faktisk det er lidt dårligt, at konkurrenterne ikke angriber Vingegaard noget mere. Jonas så okay ud, men man kunne godt se, at han ikke var brillant. Det var der ingen af dem, der var i mandag,« lyder det fra Bjarne Riis.

»Der er ingen tvivl om, at mange af dem sad og var lidt bange, fordi det er starten på Vueltaen de gik mere op i ikke at tabe end at vinde. Remco er normalt ikke bange for at tage risiko, mandag lavede han en klar fejl.«

Vueltaen fortsætter tirsdag med en kuperede etape på 185 kilometer mellem Andorra og Tarragona.

