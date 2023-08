Skandalerne står i kø til Vueltaen, og mandag blev bestemt ingen undtagelse.

For her styrtede etapevinderen Remco Evenepoel EFTER målstregen, ramt af en person, som smadrede superstjernen i asfalten med efterfølgende blod løbende ned ad ansigtet. Du kan se styrtet i bunden af artiklen.

»Det her løb virker så håbløst arrangeret, at der virkelig skal ske noget for at undgå kommende problemer. Både for løbets egen skyld, men også for rytternes sikkerhed,« lyder det fra B.T.s cykelekspert Frederik Gernigon i videoen i toppen af artiklen.

»Jeg kan ikke mindes, at jeg har set noget lignende på noget tidspunkt.«

