Det var forfærdeligt grimme billeder, der blev vist igen og igen og igen på tv-skærmen.

Billederne af Jonas Vingegaards frygtelige styrt og billederne af, at han blev ført ind i en ambulance på en båre og i nakkekrave.

Mens danske seere hjemme i stuerne var i chok, skulle Eurosports kommentator Thomas Bay forsøge at bevare fatningen og fortsætte sit arbejde med at formidle den ubehagelige situation til seerne.

»Man har det ikke særlig godt, og det er svært at være formidler samtidig. Det værste er uvisheden,« siger den tidligere cykelrytter til B.T.

»Jeg har kommenteret mange grimme styrt - også nogle med fatal udgang. Det værste er, når man kan se, at det er slemt, men man ikke ved noget.«

»Man er selv berørt, men man ved også, at der sidder en familie derhjemme, som ikke ved mere end os,« fortsætter Thomas Bay.

»Det er en svær situation at formidle, og man får sikkert sagt nogle ting, som ikke er så smarte. Det er bagsiden ved vores sport. Det sker ofte, men heldigvis sjældent så voldsomt som i dag.«

Thomas Bay måtte undervejs i live-transmissionen undskylde til seerne for, at billederne af det frygtelige styrt blev vist igen og igen - endda tilføjet dramatisk musik.

»Det er jo en spansk tv-produktion, men Eurosport i Paris tog kontakt til produktionen i Spanien om at stoppe gentagelserne. Det var i min verden for sent, at de gjorde det.«

»Det er dårlig dømmekraft af spansk tv, men det har jeg oplevet før,« siger den mangeårige cykelkommentator.

Thomas Bay krydser fingrer for, at alle de involverede ryttere kommer ud med førligheden i behold.

Team Visma - Lease a Bike har torsdag aften meldt ud, at Jonas Vingegaard har brækket kravebenet og flere ribben, og at han bliver på hospitalet for nu.

