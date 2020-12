Cykelrytteren Edison Munoz var på vej mod en af karrierens største sejre på anden etape af The Clasico RCN.

Han kørte alene mod mål, men det var alligevel ved at ende helt galt for den 25-årige rytter.

Han havde slået det nødvendige hul til forfølgergruppen og begyndte derfor at juble på forhånd, og det resulterede i et styrt.

Heldigvis for Edison Munoz styrtede han på selv målstregen og fik derfor tildelt sejren. Rytteren var efterfølgende okay trods sammenstødet med asfalten.

¡Muñoz, ganador de la etapa! ¡Llegada accidentada pero puede más la emoción de ganar!#ClásicoRCNxWIN pic.twitter.com/KoI2Zzv3CF — Win Sports Tv (@WinSportsTV) November 30, 2020

Billederne viser tydeligt, at Edison Munoz rammer et bump på vejen, og da han ikke har hænderne på styret, er han chanceløs for at undgå et styrt.

Forfølgergruppen kører i mål, inden han er på benene igen, men heldigvis undgår hele gruppen den vindende rytter på vejen.

Cyclingnews skriver, at det ikke er første gang, at en rytter vælter indover målstregen. I tidligere tilfælde har det dog været rytterens egen skyld, mens det i dette tilfælde skyldes dårlig asfalt.

The Clasico RCN køres i Columbia, og det føres af Oscar Sevilla.