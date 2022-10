Lyt til artiklen

Der skal nærmest uhørt meget til, før Jonas Vingegaard slår i bordet.

Så meget, at han for det meste skal have et massivt skub bagi for overhovedet at turde stille krav til sine holdkammerater.

Også selvom hele verdens øjne er rettet mod ham, mens han sidder med den mest eftertragtede cykeltrøje – den gule førertrøje i verden største cykelløb.

Sådan var det i hvert fald under sommerens Tour de France, hvor den 25-årige danske verdensstjernes ydmyghed i feltet flere gange chokerede landsmanden Mads Pedersen.

»Nogle gange måtte jeg sige til Jonas: 'Nu får du simpelthen dine holdkammerater herned, så du ikke sidder alene',« fortæller den tidligere verdensmester til B.T.

»Han nåede kun lige at sige: 'Jamen, de skal jo...', inden jeg afbrød ham: 'Nej, de skal fandeme ikke andet end at være hos dig. Du er ved at vinde Touren',« lyder det videre fra 26-årige Mads Pedersen.

Han kunne nemlig fra første parket se, hvordan Jonas Vingegaard var godt på vej til at skrive historie, da han flere gange kom med en mindre opsang til den unge thyboer.

For det var ikke kun hele Danmark, der sad klistret fast til tv-skærmene og heppede på Jumbo-Visma-stjernen.

De resterende danskere i Tour-feltet havde nemlig lige så travlt med at følge deres landsmand, der endte øverst på podiet i Paris.

»Vi blev jo stort set sat på alle bjergetaperne, så vi fik vores folk i holdbilerne til at rulle vinduerne ned ude på ruten, så vi kunne følge med i, hvad der skete oppe foran med Jonas og Tadej Pogacar,« forklarer Mads Pedersen, der stadig er blæst bagover af det niveau, som Vingegaard viste på de franske landeveje:

»Jeg vidste godt, at han var god – men ikke så god. Vi var flere gange i udbrud, men så kom Jonas og de andre favoritter bare buldrende bagfra. Én efter en. De kørte nok 30 kilometer i timen, mens vi sneg os op på 10. Det var så vanvittigt. 'Hvad sker der?', tænkte jeg hver gang.«

Trek-Segafredo-stjernen har derfor da også kun rosende ord tilovers for sin landsmands historiske Tour de France-sejr:

»At kunne være så stort et familiemenneske og så samtidig opnå det dér. Det har jeg kæmpe respekt for.«