15. juni i fjor satte frygten sig i kroppen på Quinn Simmons.

Den amerikanske cykelrytter ville ikke mere efter det vanvittige trauma, han havde været vidne til. Som kun 22-årig ville han droppe sin store passion – at køre på cykel.

Det fortæller han til Velo.

Simmons sad lige bag de forreste på femte etape af Schweiz Rundt og jagtede gruppen med Gino Mäder, da tragedien indtraf. Kun få kilometer fra mål.

Det var her, Gino Mäder styrtede. Han døde senere af sine kvæstelser. Foto: Keystone/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Det var her, Gino Mäder styrtede. Han døde senere af sine kvæstelser. Foto: Keystone/AP/Ritzau Scanpix

Schweizeren styrtede på en nedkørsel med vanvittig høj hastighed og overlevede ikke ulykken.

Den oplevelse havde nær stoppet Quinn Simmons' cykelkarriere.

I stedet for at være absolut frygtløs som de fleste cykelryttere, blev han bange. Og Lidl-Trek-rytteren – der var rystet – valgte at trække sig fra løbet.

Da han sad i flyet på vej hjem til USA var han overbevist om, at karrieren var ovre.

»Jeg satte mig på flyet og var ret overbevist om oppe i mit hoved, at jeg aldrig skulle tilbage til Europa,« siger Quinn Simmons.

»Jeg havde det sådan: 'Skide være med det, jeg er færdig.'«

Vendepunktet kom dog godt en uge efter, hvor Simmons besluttede sig for at stille til start ved de amerikanske mesterskaber.

Han ville vinde og dedikere sejren til sin afdøde rival. Og det gjorde han.

Quinn Simmons fortæller også til Velo, at efterdønningerne fra episoden stadig ikke er væk.

Eksempelvis kæmper han stadig med nedkørslerne nu, og i en periode var han ligefrem bange for at køre nedad.