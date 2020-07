Den danske Grand Depart-afdeling, der står for Tour de France-starten i Danmark næste år, står lige nu i en yderst vanskelig og presset situation.

Torsdag morgen detonerede en bombe af de større, da en fransk lokalavis kunne fortælle, at Tour de France-arrangørerne, ASO, lige nu afsøger mulighederne for at starte næste års løb i den franske region Bretagne.

Og det selv om alt egentlig var klart og på plads for en dansk Tour-start næste sommer.

Ifølge B.T.s oplysninger har de danske arrangører med Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), i spidsen ikke meget mere at skulle have sagt og kan nu blot afvente ASO's og Den Internationale Cykelunion, UCI's, endelige beslutning. Ja, de danske arrangører sidder med andre ord lige nu og venter lige så spændt som de danske cykelentusiaster og aner ikke selv, om man er købt eller solgt, når det kommer til Tour-starten i 2021.

Direktør for Grand Depart Copenhagen, Alex Pedersen, oplyser til B.T., at han forventer en afklaring inden for de nærmeste uger. Foto: Henning Bagger

B.T. har været i kontakt med Alex Pedersen, der er direktør for Grand Depart Copenhagen. I en sms skriver han:

'Vi kan ikke deltage i spekulationer. Bestyrelsesformand Frank Jensen har sendt brev til ASO med den danske holdning, hvor vi giver udtryk for, at det er meget svært at flytte de danske datoer. Vi kommer med en samlet melding, når der foreligger en konkret løsning – hvilket forventeligt sker inden for de nærmeste uger.'

Og indtil da kan København altså blot vente og se, hvorvidt hvorvidt den gule førertrøje og resten af det stjernespækkede felt som planlagt skal pryde de danske landeveje i 2021.

Hele problemet om en dansk Tour de France-start skyldes i første omgang corona-pandemien, der har udskudt både EM i fodbold og De Olympiske Lege til 2021.

Løbsdirektør Christian Prudhomme er ifølge en fransk lokalavis ved at undersøge muligheden for, at starten i 2021 skal ske i den franske region Bretagne. Foto: Mads Claus Rasmussen

ASO har nemlig af den grund et brændende ønske om at fremrykke Tour-starten til 25. juni i stedet for 2. juli, da afslutningen af verdens største cykelløb ellers vil ramle sammen med OL – og cykelløbet om de olympiske medaljer.

Det ønske vil Danmark dog ikke imødekomme, da København 28. juni er vært for en EM-kamp.

Det fremgår af et brev fra Frank Jensen til Tour de France-direktør Christian Prudhomme, som B.T. fik aktindsigt i allerede 1. juli.

'At ændre datoen vil lede til uoverkommelige juridiske knuder mellem København som by, Dansk Boldspil-Union og Uefa (det europæiske fodboldforbund, red.),' skrev Frank Jensen blandt andet i brevet.

Ifølge franske Le Telegramme, der kunne fortælle historien torsdag morgen, arbejder ASO og København lige nu på at finde et andet år, hvor Danmark kan afholde Tour-starten.

B.T. har været i kontakt med Frank Jensens presseafdeling, der oplyser, at overborgmesteren er på ferie, og at han ingen kommentarer har til sagen.

B.T. har ligeledes været i kontakt med ASO, der heller ingen kommentarer har til sagen.