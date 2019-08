Tidligere på dagen meldte Team Sunweb ud, at Tom Dumoulin er fortid på holdet til nytår.

Nu er det kommet frem, hvilket hold han er skiftet til.

Tema Jumbo-Visma meddeller på Twitter i en video, at de nu har lavet en aftale med Tom Dumoulin:

»Vi har én drøm; At vinde verdens største løb. Ved at have mod, ved at knytte venskaber, ved at være smartere end resten, ved at være åbne for andre påvirkninger, ved at konkurrere på øverste niveau, men mest af alt; At gøre det sammen,« lyder det i videoen inden det bliver afsløret at de har lavet en aftale med Dumoulin.

We have a dream. So from now on we don’t fight against each other, but with each other. Together. For the same dream.

»[Vi er] Stolte af det, vi har opnået. Stolte af vores fremtid. Velkommen Tom! Sammen vil vi konkurrere for vores drøm!«

Dermed skifter Dumoulin til sit hjemlands eneste WorldTour-hold.

Klassemenstrytteren har ifølge flere medier skrevet under på en treårig aftale med Team Jumbo Visma.

Tom Dumoulin skal dermed være holdkammerater med to andre klassemensryttere i Primoz Roglic og Steven Kruijswijk.