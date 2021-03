På en ekstraordinær kongres er formandskritiker Bo Belhage onsdag aften blev ekskluderet fra DCU-bestyrelsen.

Formandskritikeren Bo Belhage er fortid i bestyrelsen for Danmarks Cykle Union.

På en virtuel, ekstraordinær generalforsamling valgte et 22 af de 35 deltagende medlemmer af repræsentantskabet at stemme for en eksklusion af Belhage, der dermed træder ud af bestyrelsen.

Det oplyser Danmarks Cykle Union i en pressemeddelelse.

Belhage har længe fungeret som en enmandshær i opposition til formand Henrik Jess Jensen og resten af bestyrelsen, som han har anklaget for lukkethed, dårlig ledelse og senest fråseri med medlemmernes penge.

Det er de øvrige medlemmer ikke enige i. Og de er slet ikke enige i de metoder, Belhage har anvendt i bestyrelsesarbejdet.

Ifølge de øvrige medlemmer har han blandt andet fremsat injurierende anklager, lækket oplysninger fra møder og foretaget lydoptagelser i bestyrelseslokalet.

Da Belhage i februar nægtede at underskrive unionens årsregnskab, svarede den øvrige bestyrelse igen med et mistillidsvotum til det genstridige bestyrelsesmedlem.

Onsdagens afstemning blev kulminationen på en strid, der går langt tilbage. Balladen blev optrappet, da Belhage inden unionens årsmøde i juni sidste år krævede Henrik Jess Jensens afgang.

På det tidspunkt var formanden havnet i en storm af anklager om nepotisme, inhabilitet og dårlig dømmekraft.

Henrik Jess Jensen overlevede ikke blot som formand. Hans position blev reelt styrket, da en ny bestyrelse blev sammensat på årsmødet. På nær Belhage bakkede alle op om den siddende formand.

/ritzau/