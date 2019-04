»Flandern Rundt er det helt store for mig. Det er det fedeste løb hele året.«

Forårsklassikerne i Belgien er i fuld gang for Michael Valgren, der søndag deltager i Flandern Rundt. Team Dimension Data-rytteren skal, medmindre noget helt uventet sker, køre løbet på søndag, og det har en helt specielt plads hos danskeren.

»Det har en helt særlig status. Det er et langt løb (270 km., red.), og det er et af cykelsportens monumenter med alle de største stigninger i Flandern. Tværs over Flandern er en slags lillebror,« forklarer Michael Valgren onsdag morgen, kort inden startskuddet for Tværs over Flandern-løbet.

I 2018 gennemførte Michael Valgren ikke lillebrorløbet. Men det viste sig formentlig at være en god investering, for danskeren fik sparret på kræfterne forud for Flandern Rundt fire dage senere, hvor han krydsede målstregen som dagens fjerdehurtigste.

Michael Valgren vandt Amstel Gold Cycling Race sidste forår. Foto: MARCEL VAN HOORN Vis mere Michael Valgren vandt Amstel Gold Cycling Race sidste forår. Foto: MARCEL VAN HOORN

Klassikersæsonen i fjor var generelt en succes for danskeren, der både vandt belgiske Omloop Het Nieuwsblad og især storløbet Amstel Gold Race, der køres i Holland.

2019 har indtil videre ikke været ligeså succesfuld, selvom den langtfra er ovre.

Men Michael Valgren har endnu ikke ramt formen for alvor i år. I sidste uge kom han på 39.- pladsen til E3 BinckBank Classic-løbet, mens han udgik i søndags til Gent-Wevelgem.

Men målet for danskeren må være at gøre god figur til storløbet, Flandern Rundt.

Stress

»Det er stresset med positionskampen og små veje og sving hele tiden til de her løb. Man kan aldrig slappe af, og det er en speciel måde at køre cykelløb på. Man kan angribe langt ude fra, og der er bare fuld gas konstant. Det er noget andet end for eksempel til Tour de France, hvor man kan slappe af på en anden måde, hvis det er en sprinteretape,« siger Michael Valgren.

Det kræver nemlig også, at rytterne er ekstra opmærksomme og forudseende, hvis de ikke skal komme i problemer længere fremme i de brostensbelagte klassikerløb.

»Hvis der for eksempel kommer et brostensstykke forude, kan man sidde og kæmpe for at få den optimale position i 50 km i forvejen, fordi man bliver nødt til at skubbe sig frem hele tiden.

Positioneringen er en af de helt store forskelle i forhold til traditionelle etapeløb,« fortæller Michael Valgren.

Sidste år gjorde danskerne god figur til Flandern Rundt. Trek-Segafredos Mads Pedersen gjorde det nemlig endnu bedre end Michael Valgrens flotte fjerdeplads, da han var dagens næsthurtigste efter vinderen Niki Terpstra.

Pedersen stiller efter alt at dømme også op til Flandern Rundt på søndag.