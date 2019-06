Hvis Richie Portes drømme om en podieplacering i Tour de France skal gå i opfyldelse, så skal det være i år.

Det mener den evigt uheldige Trek-Segafredo rytters danske sportsdirektør, Kim Andersen, der i disse dage er med de to danske Trek-ryttere, Mads Pedersen og Niklas Eg, til DM i Esbjerg.

Richie Porte har ellers i tidligere sæsoner været udråbt som én af Tourens absolut største favoritter, men en kavalkade af uheld har resulteret i, at en 5. plads stadig står, som den bedste præstation i Tour de France for den lille australier.

»Hvis han skal køre på podiet, så er det nok ved at være sidste chance i år. Ruten passer ham også bare. Der er ingen brosten, og det er en god enkeltstart for ham, så vi håber meget på i år«, siger Kim Andersen.

Richie Porte har været meget ramt af styrt, som her under sidste års Tour de France.

Det er på mange måder utroligt, at den 34-årige Porte stadig ikke kan bryste sig af en podieplads i en Grand Tour.

Han har da også flere gange ligget godt til i klassementet i Tour de France, men hvor et styrt har kostet ham det hele, hvilket var tilfældet i de to seneste udgaver af den franske rundtur.

Og i denne sæson har formen ikke ligefrem lugtet af, at i år bliver året, hvor han bryder forbandelsen.

»Jeg ved godt, at opvarmningen til Touren ikke har været helt som forventet, men lige nu ser det faktisk meget godt ud«, siger Kim Andersen og fortsætter:

»De fleste cykelløb har han kørt lidt småsyg og har alligevel kunne køre med, så det prøver vi at sige til ham, så han holder moralen oppe«, siger sportsdirektøren for Trek-Segafredo.

Richie Porte er da heller ikke det eneste store navn, der har haft en lidt skidt optakt, hvilket Kim Andersen også bemærker.

»Man skal også huske på, at mange af de andre forhåndsfavoritter heller ikke har haft en perfekt opvarmning - undtagen måske lige Jakob Fuglsang«, siger Kim Andersen.

Netop Jakob Fuglsang og hans forberedelser til Tour de France kan du følge på tætteste hold i B.T. Backstage her på BT.dk.