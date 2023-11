I den amerikanske delstat Texas blev der fredag endelig sat et punktum i den opsigtsvækkende mordsag, hvor Kaitling Armstrong stod anklaget for mordet på cykelrytteren Moriah Wilson.

Kaitlin Armstrong blev idømt 90 års fængsel for mordet på cykelrytteren, hvor motivet for drabet var jalousi. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Fox News.

Der skulle en længere menneskejagt til for at fange Kaitlin Armstrong. Først 43 dage efter mordet blev begået 11. maj 2022, blev hun anholdt i Costa Rica.

Her kunne politiet konstatere, at hun har fået lavet flere plastikoperationer for ikke at blive genkendt og tilfangetaget af myndighederne.

Foto: Instagram/Moriah Wilson Vis mere Foto: Instagram/Moriah Wilson

Kaitlin Armstrong blev kendt skyldig for mordet på Moriah Wilson, som var en amerikansk gravel- og mountainbikerytter med en lovende karriere foran sig.

Moriah Wilson blev fundet død i en vens hjem i Austin, Texas med flere skudsår.

Moriah Wilson var på det tidspunkt i et romantisk forhold med Kaitlin Armstrongs daværende kæreste - Colin Strickland, en anden professionel cykelrytter - og hun blev fundet skudt timer efter at have mødtes med ham.

I perioden, hvor Moriah Wilson blev skudt, havde Colin Strickland og Kaitlin Armstrong holdt en pause i deres forhold.

Anklagere i sagen gik efter den ekstremt hårde straf på grund af Kaitlin Armstrongs 'kalkulerende' karakter i skyderiet og hendes efterfølgende forsøg på at flygte og skjule sig.

Nogle dage før anholdelsen havde hun brugt 6.425 dollar - svarende til 43.900 kroner -på plastikkirurgi.

Moriah Wilsons familie udsendte et statement efter dommen, hvor de kaldte det seneste halvandet år for en 'trist historie'.

'Som familie tror vi på, at retfærdigheden er sket, og selvfølgelig har vi mange mennesker at takke, men først vil jeg takke Gud for at have givet os styrke, trøst og en vis grad af fred gennem denne prøvelse. Vi ved, at mange derhjemme og rundt om i landet har bedt en bøn for os, og det sætter vi stor pris på.'