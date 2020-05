Dansk cykelsport er i knæ efter onsdagens aflysning af PostNord Danmark Rundt 2020.

Løbet var det altoverskyggende udstillingsvindue for rytterne på de tre danske kontinentalhold, der nu går en usikker fremtid i møde.

»Vi begræder situationen rigtig meget. Det her er jo vores Tour de France, og vi er dødærgerlige, men hele Danmark er i krise, og det må vi bare acceptere,« siger Brian 'Hellerup' Petersen, sportsdirektør for Team ColoQuick.

Holdet så frem til at forsvare sidste års samlede sejr, der gik til stortalentet Niklas Larsen, og sportsdirektøren fra Skive-mandskabet lægger ikke skjul på, at aflysningen i den grad presser mandskabet.

Flere danske stjerner har tidligere vundet Danmark Rundt - eksempelvis Michael Valgren i 2014 og 2016. Foto: DROST-HANSEN MICHAEL Vis mere Flere danske stjerner har tidligere vundet Danmark Rundt - eksempelvis Michael Valgren i 2014 og 2016. Foto: DROST-HANSEN MICHAEL

Samme dystre melding kommer fra de to andre højest rangerede danske teams, Riwal Readynez Cycling Team og BHS-PL Beton Bornholm.

»Det truer vores eksistens. Eksponeringsværdien i PostNord Danmark Rundt er enorm. Rytterne er dybt frustrerede. Hele 2020-sæsonen går tabt, og både kommercielt og i forhold til eksponering er det en kæmpe streg i regningen,« siger Christian Juul Andersen, direktør i BHS-PL Beton Bornholm.

Steffen Kromann, der står i spidsen for Riwal Readynez Cycling Team vurderer, at 80 procent af årets eksponering går tabt med aflysningen.

»Øv, øv, øv. Det her er virkelig uheldigt for dansk cykling og de store danske hold, og jeg har nærmest ikke ord at sætte på situationen. Vi har intet at vise vores sponsorer nu,« lyder det frustreret fra teamchefen, der nu satser alt på, at holdet - som sidste år - kan stille op i storløbet Amstel Gold Race, der efter planen køres 10. oktober.

PostNord Danmark Rundt 2019, 4. etape: Korsør-Asnæs Indelukke. Niklas Larsen fra Coloquick i den blå føretrøje. Foto: Thomas Sjørup Vis mere PostNord Danmark Rundt 2019, 4. etape: Korsør-Asnæs Indelukke. Niklas Larsen fra Coloquick i den blå føretrøje. Foto: Thomas Sjørup

PostNord Danmark Rundt blev onsdag morgen aflyst på grund af coronakrisens påvirkning af det traditionsrige løb.

Manglende klarhed over både sundhedssituationen og myndighedskrav fik Danmarks Cykle Union til at træffe beslutningen.

En tungtvejende årsag til aflysningen har dog også været storsponsoren PostNords manglende interesse i et amputeret løb.

»Det er mere eller mindre umuligt at arrangere et cykelløb uden tilskuere, og i forhold til vores sponsorer handler det om, at de kan vise sig frem. Hvis det bliver et skjult løb, er det ikke noget, vores sponsorer vil være interesseret i,« forklarer Martin Elleberg Petersen, direktør i Danmarks Cykle Union.

Det er værst for de tre danske hold, der skulle have deltaget. Det er deres helt store udstillingsvindue, og de bliver rigtig hårdt ramt Martin Elleberg Petersen, DCU

Han erkender samtidig, at aflysningen kommer til at ramme dansk cykling hårdt.

»For os som union betyder det, at overskuddet er væk, og det er svært for os at håndtere, men det er værst for de tre danske hold, der skulle have deltaget. Det er deres helt store udstillingsvindue, og de bliver rigtig hårdt ramt,« siger Martin Elleberg Petersen.

PostNord Danmark Rundt skulle have været kørt i midten af august. Tirsdag offentliggjorde UCI den reviderede løbskalender, hvor PostNord Danmark Rundt var flyttet til startdatoen 1. september.

Aflysningen af løbet var ikke onsdagens eneste dårlige cykelnyhed. Også cykelfesten ved de danske mesterskaber i landevejscykling i Give er rykket til 2021. DCU arbejder dog fortsat på, at DM kan gennemføres andetsteds til efteråret.