Quick-Step-rytteren angreb med ti kilometer tilbage og endte med at køre alene over målstregen i Middelfart.

Sidste år blev han nummer to, men søndag kørte han først over stregen.

Kasper Asgreen er dansk mester i landevejscykling efter at have kørt alene over målstregen i Middelfart.

Quick-Step-rytteren angreb med ti kilometer tilbage og fik selskab af Andreas Kron (Riwal). Da det skulle afgøres, kunne Kron dog ikke følge med Asgreen.

/ritzau/