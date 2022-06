Lyt til artiklen

Cykelrytteren Kasper Asgreen trækker sig fra Schweiz Rundt, efter at han styrtede på tirsdagens 3. etape. Det oplyser hans hold, Quick-Step, på sin hjemmeside tirsdag aften.

Her fremgår det, at Asgreen har pådraget sig flere hudafskrabninger på arme og ben, ligesom han har fået et dybt sår på venstre knæ - og det sår krævede flere sting tirsdag.

Derfor har holdet og Asgreen altså nu besluttet, at han ikke stiller op til fjerde etape i etapeløbet onsdag.

»Jeg er skuffet over at sige farvel til Schweiz Rundt. Jeg har haft en god følelse i de første par dage, og jeg så frem til de kommende etaper.«

.@k_asgreen abandons the #TourdeSuisse2022 as a result of the crash in which he was involved Tuesday afternoon.



Read more about his condition and join us in wishing him a fast recovery: https://t.co/8Xjy7X6gHj



Photo: @GettySport pic.twitter.com/u6VzzKaxAZ — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) June 14, 2022

»Jeg vil gerne takke den medicinske stab for, hvordan de har taget sig af mig og samtidig vil jeg udtrykke håb om, at jeg kommer mig hurtigt. Held og lykke til mine holdkammerater,« lyder det fra Asgreen på Quick Steps hjemmeside.

Styrtet skete godt fire kilometer før mål i tirsdagens etape, som Peter Sagan endte med at vinde efter en flot spurt.

Flere ryttere var involveret i styrtet, og blandt andet var tre mand fra Asgreens hold nede at kysse asfalten.

Nu fortsætter det belgiske hold med seks ryttere i resten af løbet, hvor der i alt køres otte etaper.