Helt frem til 2024 skal Kasper Asgreen køre for det hold, der i 2018 gjorde ham til professionel cykelrytter.

Den danske cykelstjerne Kasper Asgreen har forlænget sin kontrakt med Quick-Step.

De to parter er blevet enige om at forlænge samarbejdet, så det nu løber til og med 2024.

Det oplyser Quick-Step på sin hjemmeside.

Kontraktforlængelsen kommer efter et forår, hvor Kasper Asgreen har vist voldsom styrke på særligt de belgiske brosten.

I starten af april tog han sin hidtil største sejr, da han overspurtede storfavoritten Mathieu van der Poel i Flandern Rundt.

I kølvandet på sejren fortalte holdchef Patrick Lefevere, at forhandlingerne om en kontraktforlængelse allerede var godt i gang, men at danskeren nok blev en tand dyrere på grund af den store sejr.

Om Asgreens løncheck er blevet større, melder historien intet om, men kontrakten er faldet på plads, og det er holdchefen rigtig godt tilfreds med.

- Han er en god rytter, men han har altid holdt fødderne solidt plantet i jorden. Samtidig har han meget store ambitioner. De to ting har hjulpet ham til en utrolig fremgang i de seneste tre år, siger Lefevere.

Kasper Asgreen kom til Quick-Step i 2018 og har siden hentet otte sejre.

Kasper Asgreen fortæller, at han slet ikke var i tvivl om, at han ville forlænge kontrakten med Quick-Step.

- Quick-Step er det mest succesfulde hold i verden, og siden jeg var amatør, har jeg drømt om at køre for holdet, siger Asgreen.

- Det er stadig det bedste miljø for mig, og det gør mig glad at skrive under på en kontrakt så tidligt i sæsonen. Det motiverer mig til at præstere endnu bedre, siger Kasper Asgreen.

Den danske profil fortæller desuden, at de næste mål er at vinde en etape ved en af de tre grand tours, vinde flere klassikere og skabe et godt resultat ved VM.

