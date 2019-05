Tadej Pogacar overtager førertrøjen i Tour of Californa med sejr på næstsidste etape. Kasper Asgreen er treer.

Sloveneren Tadej Pogacar overtager den gule førertrøje i cykelløbet Tour of California efter sejr på fredagens 6. etape.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

På de sidste meter af etapen på 127,5 kilometer pressede den 20-årige Pogacar, der kører for Team Emirates, sig forbi colombianeren Sergio Higuita i et tæt spurtopgør.

Higuita så ellers ud til at være i kontrol, da de to ryttere snoede sig gennem de afsluttende sving, men kort før målstregen kom han for langt ud i siden af vejen. Og det udnyttede Pogacar til at suse forbi ham og passere mållinjen først.

Tejay van Garderen fra USA, der førte løbet inden etapen, måtte opgive at holde trit med de førende ryttere med under fem kilometer tilbage.

Kasper Asgreen fra Danmark, der startede dagen som nummer to i den samlede stilling, kom i mål 22 sekunder efter vinderen.

Tidstabet betyder, at den 24-årige Asgreen før lørdagens afsluttende etape er på tredjepladsen i den samlede stilling, mens Higuita er ny mand på andenpladsen.

Men under et halvt minut skiller de tre førende. Asgreen, der kører for det belgiske Quick-Step og vandt løbets 2. etape, er fire sekunder efter Higuita og 20 sekunder efter Pogacar.

Jesper Hansen sluttede som nummer ti på etapen, og danskeren er sammenlagt nummer syv.

