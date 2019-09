Cykel-VM i Yorkshire kan efterhånden næppe overraske mere.

For der er rigtig meget, der er gået galt. Det seneste er, at TV-dækningen fra det våde cykelløb røg, så TV-stationerne må nøjes med at vise højdepunkter fra de første kilometer af løbet og fra få stationære kameraer, der står faste steder på ruten.

Egentlig skulle billederne være tilbage omkring kl. 14.15 dansk tid, men signalet gik først igennem næsten en time senere.

Oprindeligt skulle rytterne tilbagelægge 285 kilometer gennem den nordlige del af England, men søndag morgen blev det gjort klart, at ruten forkortes til 261 kilometer.

Det er ekstreme forhold, herrernes eliteløb ved VM i Yorkshire afvikles under. Foto: Nigel Roddis

Det skyldes de vanvittige mængder vand, der er skyllet ned over Yorkshire, og derfor er ruten blevet ændret således at to stigninger er blevet skrottet. Alligevel skulle rytterne køre igennem et oversvømmet vejstykke i starten af løbet.

»Det smadrer vores plan. Det betyder, at vi har ændret vores taktik fuldstændig, og at vi nu venter med at lave noget indtil omgangene,« fortalte danske Jakob Fuglsang til TV 2 Sport inden løbet gik i gang.

Tidligere på ugen har der også været problemer i forbindelse med VM. Særligt tirsdag var det slemt under herrernes U23-enkeltstart, hvor vandpytterne var så dybe, at flere ryttere styrtede.

Det gik blandt andet ud over danske Johan Price-Pejtersen, der røg en tur i asfalten og så sine medaljedrømme smuldre.