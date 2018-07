Tour de France-feltet er i gang med 16. etape, men løbet har været neutraliseret i flere minutter, hvor alle ryttere stod stille på vejen bag ved løbsledelsens bil.

Flere af rytterne har taget sig til øjnene, da der er blevet sprøjtet med en form for gas eller spray, som har ramt rytterne.

Både UCIs præsident og løbschef Christian Prudhomme har været i dialog med rytterne.

Billederne i toppen af artiklen viser, at der er foregået protester mod Tour-feltet. Billederne fra live-transmissionen viser, at politiet har forsøgt at holde demonstranterne nede med en form for tåregas eller peberspray. Politiets spray har så blæst ind over rytterne, hvor en står del af feltet efterfølgende har skyllet øjnene med vand.

Demonstranterne havde forsøgt at stoppe feltet med halmballer, og ifølge Quick-Step er der tale om en gruppe landmænd.

The race is neutralised due to a farmer protest, who used hay bails to block the road.#TDF2018 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 24. juli 2018

Både Jesper Hansen og Peter Sagan har blandt andre stået at tage sig til øjnene. Mange af rytterne forsøge at få skyllet øjne med vand, og flere er også på besøg hos lægebilen.

TV2 SPORTs kommentator, Rolf Sørensen, sidder i dag på motorcykel, og han har talt med både Jakob Fuglsang og Magnus Cort, der siger, at demonstranterne var igang med at sætte ild til de halmballer, som de forsøgte at blokere vejen med.

After a 15 minute-long interruption cause by protesters, the race is back on.

Après une interruption d'une quinzaine de minutes due à une manifestation, la course a repris. #TDF2018 pic.twitter.com/LC94tTwuPz — Le Tour de France (@LeTour) 24. juli 2018

»Jeg var oppe midt i feltet og snakke med rytterne. En meget mærkelig situation. Den første jeg mødte var Søren Kragh. Han stod også og kløede sig i øjnene, og det er altså peberspray, som politiet har sprayet efter demonstranter, og så er har der simpelthen været en sky af det, da feltet kommer igennem og specielt dem, der sad foran var meget ramt af det. Der var i hvert fald 60-70 rytterne, der stod og tørrede øjne og fik vand. Lægerne fortalte, at det er noget, der vil aftage, og der er ikke noget farligt i det. Det skal bare lige have lidt tid og aftager så i løbet af cirka 20-30 minutter. Men det er også på huden, hvor det brænder. Der har åbenbart været en ordentlig sky af pebersprayen. Meget mærkeligt,« siger Rolf Sørensen.

Løbet blev sat i gang med nogle kilometers neutral zone, og løbet er givet frit igen.

