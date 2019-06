Biler er blevet slæbt væk på stribe i Esbjerg søndag formiddag.

Det skyldes, at bilister har parkeret på den rute, hvor der i dag skal køres DM i landevejsløb for både mænd og kvinder.

Ifølge TV Syd har politiet med hjælp af kranbiler fjernet omkring 20 biler - mediet skriver videre, at situationen har været 'lettere kaotisk', fordi der løbende blev efterladt biler på løbsruten, mens andre blev fjernet.

»Det sker på ejernes regning, hvis skiltningen har været i orden, så en stor del af bilisterne kan se frem til en hilsen fra os,« siger vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV Syd.

Søndagens såkaldte linjeløb har start i Ribe og mål i Esbjerg - det sker på en 10 kilometer lang rundstrækning.

TV Syd skriver, at der i Esbjerg har været skiltet med parkeringsforbud på de pågældende gader og veje. Og det er selvfølgelig af hensyn til sikkerheden, at der ikke må stå køretøjer på ruten, når Danmarks bedste cykelryttere kommer susende forbi med særdeles høj fart.

På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan man se, at rundstrækningen forlængst er meldt totalt afspærret i tidsrummet 11.30-18.30 søndag.

Se rundstrækningen her:

På kommunens hjemmeside kan man videre se, at der fra fredag kl. 18 til søndag kl. 18.30 er parkeringsforbud i Englandsgade, Nørregade, Strandbygade (fra Nørregade til Strandby Plads) og Gl. Vardevej.

Her fremgår det desuden, at 'ulovligt parkerede biler vil blive fjernet for ejerens regning', men det er dog muligt at passere ruten på udvalgte steder.

Også bustrafikken I Esbjerg vil hele søndagen være påvirket af afviklingen af DM-løbene.

DM-eventen i den vestjyske by har foregået siden torsdag, og der har i de foregående dage også været problemer med bilister, der er kørt ind på de afspærrede ruter.

»Desværre er der bilister, som har svært ved at acceptere en vejafspærring, men vi kan jo ikke hegne hele ruten ind med en betonvæg,« har Willy Frederiksen, der er løbsansvarlig hos arrangørerne Esbjerg Cykel Ring sagt til TV 2.

Der er ikke engang en måned siden, at den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo mistede livet, da han frontalt kolliderede med en modkørende bil.

Det skete på en ellers afspærret løbsrute.

