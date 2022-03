Et dansk familie-cykeldynasti er muligvis under opsejling.

Mandag kørte 18-årige Albert Holm sit første voksencykelløb, da han stillede til start i det benhårde franske etapeløb Tour de Normandie. Og der bliver i den grad noget at tale om omkring aftensmadsbordet, næste gang familien er samlet hjemme på Frederiksberg.

For Albert Holms far er ingen ringere end den danske eks-cykelstjerne, Quick-Step-sportsdirektør og tv-kommentator Brian Holm.

Han fulgte sønnikes debut fra sportsdirektørbilen under Catalonien Rundt, hvor han i disse dage passer sin tjans som sportsdirektør for det belgiske superhold Quick-Step Alpha Vinyl.

»De to løb sluttede inden for cirka en kilometer af hinanden. Det er fandeme svært at følge med i to cykelløb samtidig, kan jeg afsløre,« lyder det fra Brian Holm.

Det kom lidt ud af det blå, at teenageren Albert Holm skulle deltage i det store etapeløb. Men da Magnus Claris fra det danske UCI-kontinentalhold Suri Carl-Ras kort inden afgang til Normandiet brækkede kravebenet, fik sportsdirektør Claus Pedersen – der i tillæg er Mads Pedersens far – pludselig brug for unge Holm.

»Claus Pedersen ringede og spurgte mig, hvad jeg syntes om, at Albert skulle med til Normandiet. Altså, teknisk set er det jo et alt for hårdt løb at starte med. Alle, der har kørt løbet, ved, at det ikke kan blive meget hårdere end Normandiet. Velkommen til virkeligheden, siger jeg bare.«

»Men man skal aldrig lade være med at stille op i noget, bare fordi man er bange.«

Brian Holm snakkede mandag aften i telefon med sønnike, der kunne melde, at kroppen havde fået et chok over de 150 kilometer op og ned ad de humpede nordfranske veje.

»Han sagde 'far, jeg vidste sgu ikke, at man også kan få krampe i armene!' De ville give ham en gel på den næstsidste stigning, men han kunne ikke tage den, fordi han havde krampe.«

»Han ved godt selv, at han er i princippet er for ung og uerfaren til det løb. Men når sportsdirektøren ringer, så siger man ja. Det er en oplevelse for livet. Man glemmer aldrig sit første store internationale løb. Jeg var 18 år, da jeg kørte mit første store løb, og jeg kan huske, at jeg var så træt, at jeg kørte ind i en parkeret bil,« fortæller Brian Holm, der ikke kan lægge skjul på den faderlige stolthed.

»Man er stolt af sine børn – uanset om de vinder eller taber. Selvfølgelig er jeg stolt, når Claus P. ringer og spørger, om Albert vil med til Normandiet. Claus er en hård mand, og han spørger ikke Albert, bare fordi det er min søn. Det kan jeg garantere dig for.«

Og går det efter planen, så følger Albert Holm i sin fars hjulspor og bliver en rytter, der er fast inventar i de store cykelløb.

»Han vil være professionel. Det er han slet ikke i tvivl om. Han vil bo i Belgien og være professionel. Først skal han lige afslutte gymnasiet. Men om et år bliver det alvor – så skal han sydpå og træne ordentligt. Så finder vi et hold til ham i Belgien, og så kan han udleve sin drøm,« lyder det fra Brian Holm, der dog har en presbold til sønnike.

»Jeg har sagt, at han får, til han er 24 år – og hvis ikke han er professionel der, så skal han have et rigtigt arbejde. Han skal ikke ligge og køre rundt for en madpakke.«