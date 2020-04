Coronakrisens fangarme strækker sig langt ud i fremtiden og kan skabe store problemer for den største danske sportssommer i historien.

Den danske grand départ - der kaster Tour de Frances gule spotlys over Danmark fra 2. juli 2021 - ser ud til at blive klemt inde i en saftig sportssandwich bestående af 2020’s udskudte kæmpebegivenheder, EM i fodbold og OL i Tokyo.

Det kan give et kalenderkaos af dimensioner, hvor både EM og Tour de France potentielt skal afvikles samtidig i København.

»Lige nu bruger jeg ikke tid på at spekulere på scenarier, for vi står et sted i dag, vi ikke kunne forestille os for fem uger siden, og tingene sker så hurtigt. Men vi arbejder fortsat ud fra, at Tour de France begynder den 2. juli 2021 i København,« siger Alex Pedersen, direktør for den danske Tour-start.

Det er essentielt for Tour de France-profilernes deltagelse i OL i Tokyo, at Tour de Fance og landevejsløbet ved OL ikke overlapper. Danske Jakob Fuglsang er blandt bjergrytterne, der har sat et stort kryds i kalenderen ud for OL-ruten. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Det er essentielt for Tour de France-profilernes deltagelse i OL i Tokyo, at Tour de Fance og landevejsløbet ved OL ikke overlapper. Danske Jakob Fuglsang er blandt bjergrytterne, der har sat et stort kryds i kalenderen ud for OL-ruten. Foto: MARCO BERTORELLO

Umiddelbart ser det ellers fornuftigt ud. EM er rykket præcis et år, og hvis København som ventet holder fast i værtsskabet, vil den sidste kamp med dansk deltagelse på hjemmebane være spillet omkring den 23. juni 2021.

Efter det følger en ottendedelsfinale Parken, som sandsynligvis afvikles i den sidste weekend i juni. Det giver et kort pusterum, inden Tour de Frances allernordligste start i historien skydes i gang i København.

Men OL kan stikke en kæp i hjulet. Ifølge L'Équipe er det nemlig på tale at fremrykke Tour de France en uge, så den danske Tour de France-start i stedet bliver den 25. juni 2021.

»De danske myndigheder har tid nok til at tage de nødvendige foranstaltninger,« lyder det fra en UCI-kilde til det franske medie om muligheden for at rykke den danske start.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester Frank Jensen (S), daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) ved pressemødet om Tour de France i København i februar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tour de France-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester Frank Jensen (S), daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) ved pressemødet om Tour de France i København i februar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Traditionelt afholdes mændenes prestigefyldte linjeløb den første weekend under OL, og IOC har tilkendegivet, at man trods udskydelsen til 2021 har planer om at holde fast i rækkefølgen for sportsgrene.

Det betyder, at det bjergrige OL-cykelløb i Tokyo skal køres lørdag den 24. juli 2021. Samme dag som næstsidste etape i Tour de France.

Ruten med afslutning på det mytiske Fuji-bjerg tæt på Tokyo appellerer til bjergryttere, og det er tæt på utænkeligt at forestille sig en OL-afvikling uden de store stjerner, som deltager i Tour de France.

Derfor har UCI - som L’Equipe skriver - appelleret til at fremrykke 2021’s Tour de France, akkurat som planen var i år, inden coronakrisen tvang Tour de France-arrangørerne til at udskyde Tour de France til august.

Christian Eriksen efter danmarks kvalifikation til EM. Efter planen skal Danmark spille tre hjemmekampe i Parken ved EM 2021. Foto: Lars Poulsen Vis mere Christian Eriksen efter danmarks kvalifikation til EM. Efter planen skal Danmark spille tre hjemmekampe i Parken ved EM 2021. Foto: Lars Poulsen

Her er vi tilbage ved den saftige sportssandwich, for en fremrykning af Tour de France vil resultere i et kaotisk kalender-sammenstød i København, hvor der skal afholdes en EM-ottendedelsfinale og Tour de France-start i én og samme weekend.

Det er ikke bare et logistisk mareridt - det er også nærmest umuligt i forhold til eksempelvis hotelbelægning, fortæller kilder i branchen til B.T. Der er simpelthen ikke værelser nok til, at København kan rumme både EM og Tour de France i samme weekend, lyder beskeden.

Tallene taler da også sit tydelige sprog. I juli 2019 var der en belægning på 86 procent af hotelværelserne i København - vel at mærke uden store sportsbegivenheder i byen.

Tour de France-arrangørerne fra ASO har reserveret knap 4.000 senge i København i forbindelse med den danske start, og oven i kommet efterspørgslen fra pressekorps og tilrejsende fans.

Det store sportsår Sommeren 2021’s store begivenheder: EM i fodbold

11. juni 2021-11. juli 2021 Tour de France

2. juli 2021-25. juli 2021 OL i Tokyo

23. Juli 2021-8. august 2021

Et EM i København vil - hvis tallene fra den udskudte 2020-slutrunde står til troende - kræve omkring 80 procent af kapaciteten på mindst halvdelen af alle hoteller i hovedstaden.

»Det er klart, at det havde været bedre, hvis de to begivenheder havde været fordelt over to år. Lige nu er svært at sige, om der vil være nok værelser eller ej, hvis begge begivenheder afvikles samtidig,« siger Annette Hyldebrandt, chef for turisme- og oplevelsesøkonomi i Horesta, hotellernes brancheorganisation.

En løsning på problematikken kan være, at IOC bryder med planlægningen - og traditionerne - og flytter herrernes linjeløb til et andet tidspunkt i De Olympiske Lege.

Ifølge B.T.s kilder i det internationale cykelmiljø har ASO og UCI henvendt sig til Den Internationale Olympiske Komité og er i dialog om at få rykket landevejsløbet. Det vil i givet fald betyde, at datoerne for Tour de France kan fastholdes, og rytterne efterfølgende kan stige om bord på et fly til Japan og deltage ved OL i Tokyo.

Coronakrisens hærgen kaster dog et slør over hele planlægningen. Først og fremmest er det fortsat usikkert, hvor længe store sportsbegivenheder må aflyses på grund af virussen.

Tour de France 2020 er udskudt til slutningen af august, men hvis løbet helt aflyses - som flere eksperter direkte opfordrer til - kan det potentielt betyde, at årets start- og målbyer, der har betalt store beløb for at tiltrække Tour de France, vil gøre krav på at medvirke i 2021-udgaven.

Uvisheden forværres af, at Tour-arrangørerne fra ASO i øjeblikket er sendt hjem på grund af virussens hærgen i Frankrig. Men i Danmark bliver der altså arbejdet videre - og direktør Alex Pedersen tror stadig på projektet.

»Vi er gået ned på den lille klinge, men har fortsat syv mand, der sidder hjemmefra og arbejder på den danske Tour-start. Så vi kører bestemt videre, og vi regner med, at vi efter sommeren er tilbage på den store klinge. Touren skal køres i Danmark fra den 2. juli, og indtil vi bliver involveret i dialoger eller drøftelser med ASO, er det det, vi arbejder ud fra.«