Det er hviledag i Touren, og hvad bruger man sådan en til? Jo, de danske Tour de France-stjerner bruger tiden i det franske til blandt andet at få besøg af koner, forlovede og familien.

Michael Valgren ønskede ikke at tale med pressen på sin hviledag, men han havde til gengæld sin forlovede Sissel Hundahl på besøg, mens Jakob Fuglsang havde konen Loulou og datteren Jamie Lou på besøg på på teamhotellet i Chambery.



May all rest day be like this Et opslag delt af Michael Valgren Andersen (@valgrenmichael) den 16. Jul, 2018 kl. 8.10 PDT

My two biggest supporters...super happy to be able to give them a win for their support #luckyhusband #lovemygirls #biggestsupporters #bestwifey Et opslag delt af Jakob Fuglsang (@jakobfuglsang_official) den 1. Okt, 2017 kl. 5.30 PDT

Det var første gang siden starten på Touren for ni dage siden, at der for alvor var tid til familien, som ellers holder kontakten vedlige med masser af Facetime, når de danske ryttere kører turen rundt i Frankrig. Og det så ud til at behage de danske ryttere.

Jakob Fuglsang havde lidt hyggelig alenetid med Loulou og Jamie Lou på en bænk i skyggen foran hotellet, og Michael Valgren kom også gående hånd i hånd med sin kommende hustru ind gennem receptionen, inden pressemødet på Astanas hotel begyndte.

Jakob Fuglsang kysser kæresten LouLou i Paris i 2014. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jakob Fuglsang kysser kæresten LouLou i Paris i 2014. Foto: Nils Meilvang

Det var det sidste, man så til den blonde danske rytter på den hviledag, men hvile bliver der også brug for, inden det går løs med den første rigtige bjergetape i årets Tour de France tirsdag. Den kan du følge LIVE her på B.T. Sport.

ENGAGED!! Felt it was the right time to announce it because I didn't win the gold today. But I won her love. Forever, forever mine Et opslag delt af Michael Valgren Andersen (@valgrenmichael) den 24. Sep, 2017 kl. 11.16 PDT Look what I found on the top of today’s stage. She made my day. Again! My one and only @sisselhh Et opslag delt af Michael Valgren Andersen (@valgrenmichael) den 10. Mar, 2018 kl. 7.34 PST Some afternoon fun in our pool Didn't know that my wife could stand on water before today #luxsouthariatoll #maldives #pooltime #poolfun #jump #walkonwater #fun Et opslag delt af Jakob Fuglsang (@jakobfuglsang_official) den 13. Nov, 2016 kl. 8.06 PST

Et opslag delt af Michael Valgren Andersen (@valgrenmichael) den 27. Jun, 2018 kl. 11.12 PDT