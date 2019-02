For tidligere cykelrytter Michael Rasmussen går det op og ned med kærligheden som en kongeetape i Tour de France.

Den 44-årige tidligere Tour de France-stjerne må således nu konstatere, at endnu et forhold er punkteret.

Over for ugebladet Se og Hør bekræfter han, at hans kæreste gennem godt et år er flyttet fra ham.

»Det er korrekt. Christina er flyttet, og vi er ikke længere kærester,« lyder det fra Michael Rasmussen.

Michael Rasmussen, der i dag blandt andet arbejder på Højskolen Hald Ege, offentliggjorde i december 2017, at han havde fundet sig en kæreste, Christina Siemers Rendbæk.

»Ja, det er min kæreste, og ja, jeg er rigtig, rigtig glad. Vi har kendt hinanden siden februar, hvor vi mødte hinanden inde i byen,« lød det.

Det nu forliste forhold er det tredje på fem år.

I 2014 fortalte Michael Rasmussen, at han og Cariza Munoz Carrete, som han har sønnen Milo med, skulle skilles.

Tidligere cykelrytter Michael Rasmussen er blevet single igen. Arkivfoto Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Tidligere cykelrytter Michael Rasmussen er blevet single igen. Arkivfoto Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Det varede dog ikke længe, før der igen var medvind for Michael Rasmussen. I oktober samme år fremviste han glad sin nye kæreste, kosmetologen Shohreh Bahrami, som har iransk baggrund.

Dette forhold holdt i to og et halvt år.

At dømme ud fra Michael Rasmussens Facebook-profil lader han i øjeblikket til at hellige sig sit arbejdsliv.

Han har eksempelvis netop været med en gruppe elever i Ghana, ligesom han også arbejder som selvstændig med sit byggefirma.