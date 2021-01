Cykelholdet UAE Team Emirates henter schweizisk stortalent.

Således skriver holdet på sin hjemmeside, at schweizeren Marc Hirschi kommer til holdet på en treårig kontrakt.

March Hirschi valgte noget overraskende at opsige sin kontrakt med Team DSM, der gjorde det rigtig godt sidste år, for nogle dage siden, og nu har han altså fundet sin nye arbejdsgiver.

Årsagen til, at kontrakten med Team DSM blev ophævet fremgik ikke. Det stod blot klart, at Søren Kragh Andersen, Asbjørn Kragh Andersen og Casper Pedersen noget pludseligt måtte sige farvel til deres måske mest lovende holdkammerat før tid.

Den 22-årige cykelrytter fik for alvor sit store gennembrud sidste sæson, da han vandt en etape i Tour de France, tog en sejr i Flèche Wallone og en bronzemedalje ved VM.

Hirschi slutter sig nu til holdets træningslejr, og der er tale om en måske lidt usædvanlig timing, da der som regel bliver sammensat trupper i god tid. Typisk inden jul, hvis der skal nye kræfter til.

»Jeg vil først og fremmest takke mit tidligere hold for alt det, de har gjort for mig de sidste tre år. Jeg er virkelig glad for at kunne offentliggøre, at jeg bliver en del af UAE Team Emirates. Jeg er virkelig spændt på dette skifte,« siger Marc Hirschi i en pressemeddelelse.

Han kalder skiftet for et skridt i den rigtige retning, fordi UAE Team Emirates har rykket sig meget og er vokset de sidste år.

»Nu vil jeg vende min opmærksomhed mod træningslejren, lære alle at kende og finde mig til rette. Det bliver første gang nogensinde, jeg kommer til at besøge UAE (Forenede Arabiske Emirater, red.), så jeg ser meget frem til at opleve landet,« siger Marc Hirschi, der nu får Tour de France-vinderen Tadel Pogacar som holdkammerat.

Fredag kunne den 22-årige cykelrytters nye hold fortælle, at 27 af deres ryttere som de første på World Touren er blevet vaccineret mod coronavirus.