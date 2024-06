5. etape af det store franske etapeløb Critérium du Dauphiné er blevet neutraliseret.

Årsagen er, at rytterne vælter på stribe på de spejlglatte veje på grund af regn.

Flere af favoritterne har været involveret i et kæmpe styrt med godt 20 kilometer til mål.

De tre store favoritter røg ned i asfalten. Der er tale om løbets førende rytter Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Primoz Roglic (Bora–Hansgrohe) og Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Jonas Vingegaards vigtige hjælperytter Dylan van Baarle var også en del af styrtet. Han sad i vejkanten og var i store smerter med armen i slynge.

Også Visma-rytteren Steven Kruijswijk så hårdt medtaget ud. Han blev lagt på en båre og sat ind i en ambulance. Begge Visma-ryttere er dermed udgået af løbet.

Resten af etapen vil blive kørt uden, at der køres om sejren.

Det betyder, at udbrydderne Tobias Bayer (Alpecin - Deceuninck) og Mathis Le Berre (Arkéa - B&B Hotels), der var et et stykke foran feltet, da kæmpestyrtet skete, ikke kan køre videre om en etapesejr.

Feltet var på vej mod den forventede massespurt i Saint-Priest, da uheldet indtraf.