Jonas Vingegaard er blevet hovedperson i en kæmpe brøler i Belgien.

Selv om han endda slet ikke har noget med sagen at gøre.

For søndag kunne man på Antwerpen-restauranten Brasserie Den Artists Facebook-side pludselig se et billede af det, som ejeren, Joël Gemeiner, troede, var et pludseligt besøg fra Tour de France-vinderen.

Problemet var bare, at det slet ikke var Jonas Vingegaard, der var kommet på besøg for at spise.

Den Artists ejer, Joël Gemeiner, sammen med en person, som han troede var Jonas Vingegaard. Foto: Joël Gemeiner/Facebook Vis mere Den Artists ejer, Joël Gemeiner, sammen med en person, som han troede var Jonas Vingegaard. Foto: Joël Gemeiner/Facebook

Gæsten, som den stolte ejer ellers hurtigt fik taget et billede med og lagt op på det sociale medie, var nemlig blot en person, der lignede danskeren.

Efter adskillige kommentarer på Facebook gik det dog op for Joël Gemeiner, at han var blevet snydt noget så grusomt af en tilfældig gæst, der tilsyneladende udgav sig for at være Jonas Vingegaard.

Derfor måtte restaurantchefen da også skynde sig at fjerne sit opslag fra de sociale medier.

Men internettet glemmer jo som bekendt aldrig.

Og derfor er historien om Vingegaards dobbeltgænger da også allerede blevet samlet op af flere belgiske medier – heriblandt WielerRevue.

Her refererer mediet endda til Joël Gemeiners tekst, som han lagde op sammen med billedet.

»Når en dobbelt Tour de France-vinder siger til dig: 'Din cikorie i ovnen smager godt'. Tak, Jonas Vingegaard',« lød det.

Ifølge det belgiske cykelmedie er det ikke første gang, at danskerens dobbeltgænger har forsøgt at snyde folk til at tro, at han er Tour de France-vinderen.