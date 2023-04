Lyt til artiklen

Så så vi igen Jonas Vingegaard, som vi bedst kan lide det: Overlegen vinder.

Onsdag satte han samtlige konkurrenter til vægs under 3. etape af World Tour-løbet Baskerlandet Rundt, da han kørte alene over målstregen. Det var Jumbo-Visma-rytterens femte etapesejr denne sæson.

Den danske stjerne slog hullet på etapens afsluttende stigning, der var kort, men så vanvittig stejl, at det nærmest så ud som om rytterne stod stille.

Med sejren fører Jonas Vingegaard nu også løbet samlet. Han er henholdsvis 5 og 16 sekunder foran Mikel Landa og David Gaudu på anden- og tredjepladsen.

Danskeren var stærkest, men blev også hjulpet af, at en anden rytter nærmest endte med at stå stille på den smalle vej op mod mål, hvilket gjorde, at flere måtte køre udenom og dermed fik ødelagt deres rytme.

Mattias Skjelmose viste også gode takter og blev nummer seks.

Der var mange stigninger på onsdagens rute, men de fleste af dem var ikke særligt lange. De var dog stejle.

På en af dem – cirka 25 kilometer fra mål – kørte en trio med Esteban Chaves, Laurens Huys og Mattias Skjelmoses holdkammerat Bauke Mollema væk fra feltet.

Det blev dog kun til cirka ti kilometer i front for trioen. På endnu en kort, men stejl stigning blev Huys og Mollema indhentet. Esteban Chaves var dog stædig og fortsatte på egen hånd.

På dagens tredjesidste korte stigning stak flere ryttere afsted, mens Jumbo-Visma på vegne af Vingegaard styrede tempoet i feltet.

Mattias Skjelmose blev med kun lidt over en håndfuld kilometer til mål ramt af en defekt, hvilket sendte danskeren et stykke efter feltet. Men Skjelmose fik altså kæmpet sig tilbage, så han også kunne være med, da det skulle afgøres.

Finalestigningen var kun omkring 900 meter lang, men bød på uhyrlige stigningsprocenter undervejs.

Men det skræmte altså ikke Vingegaard, der var urørlig. Da stigningen rigtig tog fat, kørte han uden problemer væk fra de andre.

Løbet slutter på lørdag i byen Eibar.