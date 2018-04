Hvilken triumf! Og hvilket stort øjeblik.

Den danske cykelrytter Michael Valgren, der kører for Astana, har vundet Amstel Gold Race. Med knyttede næver kunne den 26-årige dansker køre over målstregen søndag eftermiddag efter at have sat alle løbets store favoritter på pladsd.

Det er første danske sejr i løbet, siden Bjarne Riis vandt i 1997. Det er Michael Valgrens anden sejr i 2018. Tidligere på året kunne han også kalde sig vinderen af Omloop Het Nieuwsblad, men der er ingen tvivl om, at søndagens sejr er den største.

Og det var en ydmyg vinder, som en reporter fangede efter løbet. Et interview, der blev vist på TV 2 Sport, og her roste den danske vinder sin holdkammerat, Jakob Fuglsang.

»Jakob og jeg arbejdede godt sammen. Jakob var stærk og gjorde de andre trætte. Mit andet angreb var rigtig godt,« lød det ydmygt fra danskeren, der var tydeligt rørt.

Han fortæller desuden, at han er sikker på, verden kommer til at se meget mere til de danske cykelryttere denne sæson.

Og der var da også ros fra konkurrenterne til danskeren - herunder Christopher Juul-Jensen, der indrømmede, at når nu hans eget hold - Orica - ikke kunne vinde, så havde han det helt fint med, det var en anden dansker, der kunne knytte næverne som sejrsherre.

»Han kørte fantastisk. Det siger lidt om hans enorme talent,« lød det fra danskeren til TV 2 Sport.

Tidligere har Michael Valgren vundet PostNord Danmark Rundt. Det skete i 2016, og ved Amstel God Race blev det samme år til en andenplads.

I 2015 deltog danskeren desuden i Tour de France.

