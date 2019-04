Jakob Fuglsang fik endelig sin klassikertriumf, da Astana-danskeren søndag kørte først over stregen i det belgiske forårsmonument Liège-Bastogne-Liège.

Kun Michael Woods (EF Education First) og Davide Formolo (Bora Hansgrohe) kunne følge med den 34-årige silkeborgenser, da han rykkede på den hidsige stigning Roche aux Faucons med 18 kilometer igen.

Og efter et par kilometer rystede Fuglsang også sine to følgesvende af sig – og han kunne køre alene over målstregen i Liège, selv om han med 4,5 kilometer tilbage var uhyggelig tæt på at styrte på den regnvåde asfalt.

Sejren er karrierens største for Jakob Fuglsang, der nu er historiens anden danske Liège-Bastogne-Liège-vinder – Rolf Sørensen vandt løbet i 1993.

Jakob Fuglsang kører over målstregen og vinder Liege-Bastogne-Liege 2019 suverænt. Foto: JULIEN WARNAND

Jakob Fuglsang var på forhånd blandt favoritterne, hvor der blev talt om endnu en direkte duel mellem Fuglsang og Quick-Step-profilen Julian Alaphilippe.

Franskmanden havde dog ikke styrken, da Fuglsang slog til 13 kilometer før målstregen.

Det danske Astana-kort spillede ud på Roche-aux-Faucon-stigningen, og Alaphilippe kunne ikke følge med.

Davide Formolo (Bora) og Michael Woods (Education First) fulgte Fuglsang, men det var en stakket frist. Danskeren var for stærk på dagen, og først måtte Woods slippe. Formolo hang på, men måtte også give slip, da Fuglsang forcerede igen.

Dermed lå Jakob Fuglsang alene fremme med fem kilometer igen, og danskeren kunne ikke hentes.

Han fik sig dog en slem forskrækkelse, da cyklen i høj fart skred ud under ham på en nedkørsel.

Køreteknikken reddede Fuglsang, som kort tid efter krydsede målstregen som suveræn vinder.

Formolo tog andenpladsen 27 sekunder efter danskeren.

Sejren er karrierens største for Jakob Fuglsang, der nu er historiens anden danske Liége-Bastogne-Liége-vinder - Rolf Sørensen vandt løbet i 1993. Foto: JULIEN WARNAND

Rytterne skulle ud på 256 kilometer, og det var med lave temperaturer, vind og regn i indledningen.

Det stillede enorme krav, og eksempelvis Alejandro Valverde stod af med 100 kilometer igen. Dermed blev det ikke til en femte sejr i løbet for verdensmesteren.

Et par forskellige udbrud var af sted dagen igennem, men inden den sidste stigning inden den flade finale lå Fuglsangs hold i en kontrollerende rolle i feltet.

Fuglsang viste så, at forventningerne til ham ikke var tom snak. Dermed afrundede Fuglsang et forrygende forår med storform.

Det begyndte med sejr i bjergkonkurrencen i Vuelta de Murcia og samlet sejr i Vuelta a Andalucia efter to andenpladser på etaper undervejs.

I marts åbnede Fuglsang med en andenplads i nyklassikeren Strade Bianche, før han i Tirreno-Adriatico vandt en etape og sluttede på en samlet tredjeplads.

I april leverede han tre top-4-placeringer på de seks etaper i Baskerlandet Rundt, før han i Ardenner-ugen tog tredjepladsen i Amstel Gold Race og andenpladsen i La Flèche Wallone.

Både i Strade Bianche, Amstel og Flèche Wallone var den danske Astana-kaptajn i direkte duel med Julian Alaphilippe.

Sejren er Fuglsangs største i en karriere, der også rummer en OL-sølvmedalje i 2016 og en samlet sejr i Critérium du Dauphiné i 2017 som de største højdepunkter.

