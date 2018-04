Genoplev brostensklassikeren i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Den 23-årige belgiske cykelrytter Michael Goolaerts er søndag aften afgået ved døden.

Det oplyser hans hold Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team på Twitter.

'Det er med ubeskrivelig sorg, at vi må oplyse, at vores ven og rytter Michael Goolaerts er afgået ved døden. Han sov ind søndag aften klokken 22.40 på et hospital i Lille omgivet af sin familie og nære venner, som vores tanker nu går til. Han døde af hjertestop. Al lægehjælp var nytteløst,' skriver de:

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) April 8, 2018

Goolaerts var søndag eftermiddag involveret i et voldsomt styrt i den franske cykelklassiker Paris-Roubaix, og det var i den forbindelse, at han i første omgang fik hjertestop. Fra ulykkesstedet blev han fragtet til hospitalet i Lille, men her holdt hans hjerte altså atter op med at slå.

Vinderen af årets brostensklassiker blev verdensmesteren Peter Sagan (Bora).

Nær målstregen sad slovakken Sagan alene med Silvan Dillier (AG2R). Sagaen åbnede for spurten på velodromen i Roubaix, trådte kraftfuldt til i pedalerne og buldrede over målstregen med hævede arme og et forløsende sejrsbrøl.

Se Sagan kæmpe sig over målstregen i videoen herunder:

Opdateres...

Den franske cykelklassiker er berygtet for de barske forhold under ruten, som kan ses her på billedet. Foto: JEFF PACHOUD Den franske cykelklassiker er berygtet for de barske forhold under ruten, som kan ses her på billedet. Foto: JEFF PACHOUD

Peter Sagan i front under søndagens ykelklassiker Paris-Roubaix. Foto: BERNARD PAPON Peter Sagan i front under søndagens ykelklassiker Paris-Roubaix. Foto: BERNARD PAPON

Paris-Roubaix søndag eftermiddag under opløbet nær målstregen. Foto: JEFF PACHOUD Paris-Roubaix søndag eftermiddag under opløbet nær målstregen. Foto: JEFF PACHOUD

Et storsmilende Peter Sagan, der søndag blev vinder af den 116. udgave af Paris-Roubaix. Foto: JEFF PACHOUD Et storsmilende Peter Sagan, der søndag blev vinder af den 116. udgave af Paris-Roubaix. Foto: JEFF PACHOUD

Peter Sagan hæver trofæet - som vinder af Paris-Roubaix 2018. Foto: FRANCOIS LO PRESTI Peter Sagan hæver trofæet - som vinder af Paris-Roubaix 2018. Foto: FRANCOIS LO PRESTI

Genoplev søndagens brostensklassiker i LIVE-bloggen herunder: