Favoritter som Remco Evenepoel og Primoz Roglic blev blandt andre ramt af styrt i Critérium du Dauphiné.

Et kæmpe styrt ødelagde torsdag finalen på 5. etape i cykelløbet Critérium du Dauphiné.

Med lidt over 20 kilometer tilbage af etapen røg en lang række ryttere en tur i den tilsyneladende spejlglatte asfalt.

Blandt dem var forhåndsfavoritterne Remco Evenepoel og Primoz Roglic fra henholdsvis Quick-Step og Bora.

Etapen blev i første omgang neutraliseret, og efter lidt mere end en halv time blev det besluttet at afblæse finalen fuldstændig.

Årsagen var, at der ikke var ambulancer nok til at afvikle de resterende kilometer på forsvarlig vis. I stedet trillede rytterne stille og roligt i mål.

Feltet var på vej mod den forventede massespurt i Saint-Priest, da uheldet indtraf.

Regnvejret over Frankrig havde gjort vejene ekstremt glatte, og selv om de kørte ligeud, styrtede et hav af ryttere og fik vejen til at ligne en slagmark.

De forreste blev hurtigt bedt om at stoppe, og snart stod alle stille.

Både Roglic og Evenepoel kom efter lidt stilstand tilbage på cyklerne og kunne tilsyneladende fortsætte.

Andre var ikke så heldige. Dylan van Baarle, som formentlig var tiltænkt en hjælperolle for Jonas Vingegaard på Visma-holdet i Tour de France, skulle hentes i ambulance i store smerter.

Også landsmanden og holdkammeraten Steven Kruijswijk måtte opgive at fuldføre etapen, ligesom flere andre fik behandling på stedet.

Da det dramatiske højdepunkt skete, lå bjergtrøjeindehaveren Mathis Le Berre (Arkea) og Tobias Bayer (Alpecin) i front med cirka 40 sekunder ned til feltet.

Her havde AG2R og Trek længe holdt de to lykkeriddere i snor for at sørge for en spurt til sidst.

Mads Pedersen var på forhånd udråbt som bookmakernes favorit til at vinde sin anden etapesejr i dette års udgave af World Tour-løbet. Stjernen fra Tølløse havde dog også selv været nede og blødte fra knæet.

AG2R håbede på, at irske Sam Bennett kunne give den tidligere verdensmester kamp til stregen. Men duellen blev altså ikke aktuel.

