Han er snart med for anden gang.

Men hvilken form er Jonas Vingegaard egentlig i, når han inden længe træder i pedalerne ved Vuelta a Espana?

Et spørgsmål, danskeren selv har svært ved at komme med et klokkeklart svar på.

»Jeg føler mig godt tilpas, men på den anden side er det også svært at sige,« siger Jonas Vingegaard på det officielle pressemøde inden løbet og fortsætter:

»Man ved det kun, når man er i løbet, og jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer først eller sidst i løbet. Vi må se hen ad løbet, hvordan jeg har det.«

Den danske Tour-stjerne har én gang før kørt Vuelta a Espana. Det var tilbage i 2020.

»Det var et specielt løb, min første grand tour. Det var et specielt år, covid-året. Da blev løbet kørt sidst i oktober og start november. Jeg har kun gode minder fra det løb, Primoz vandt, og det var en fantastisk grand tour-debut for mig. Jeg var lykkelig for at være der og kunne hjælpe Primoz også,« siger Jonas Vingegaard.

Skal du have Jonas Vingegaard på dit Vueltaspillet-hold? Læs B.T.s guide lige HER.

Det er fra lørdag, den dobbelte Tour-vinder skal dyste om at vinde det spanske løb, og du kan følge alt det bedste derfra på bt.dk.