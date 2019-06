Jakob Fuglsang har gjort det igen.

Den danske Astana-kaptajn har søndag snuppet den samlede sejr i det franske etapeløb Critérium du Dauphiné.

På sidste etape af løbet var der ikke mange af favoritterne, der forsøgte at udfordre Jakob Fuglsang, der var iklædt løbets gule førertrøje på sidste etape efter at have erobret den lørdag.

Undervejs på etapen stod Adam Yates fra Mitchelton-Scott af. Han var bare otte sekunder efter Jakob Fuglsang før sidste etape, hvorefter de efterfølgende udfordrere var 20 sekunder og mere efter.

Jakob Fuglsang (i gult) omringet af holdkammeraterne fra Astana på 8. og sidste etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jakob Fuglsang (i gult) omringet af holdkammeraterne fra Astana på 8. og sidste etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

På sidste stigning, cirka tre kilometer før mål, forsøgte franske Thibaut Pinot fra Groupama-FDJ at ryste Fuglsangs Astana-folk.

Jakob Fuglsang havde dog ingen problemer med at holde hjul og kørte sikkert i mål sammen med de øvrige i favoritgruppen.

Jakob Fuglsang slutter derfor øverst på podiet foran Tejay van Garderen (EF Education First) og Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe).

»Jeg forventede, at dagen ville bliver endnu hårdere, end den gjorde. Holdkammeraterne gjorde et perfekt stykke arbejde. De kontrollerede det perfekt i starten,« siger Jakob Fuglsang i vinderinterviewet kort efter etapen.

Jakob Fuglsangs sejr for to år siden var anderledes, da han var mere offensiv og vandt to etaper, mens han i år kunne køre lidt mere afventende.

»Den her sejr er specielt, fordi jeg kunne køre i den gule trøje. 2017 var måske mere spektakulær, fordi jeg vandt to etaper. Den her er anderledes, men jeg er super glad for at få trøjen med til målstregen,« siger Fuglsang,

Fuglsang skriver sig derfor endnu stærkere ind i et stort favoritfelt, og adspurgt om sine kommende udfordringer, havde danskeren godt med humor til overs.

»Jeg tror, mit næste løb er endnu et her i Frankrig. Jeg ser frem til det, og jeg håber, at det her kan blive endnu bedre. I år synes det hele at komme nemt og helt perfekt for mig. Der er ingen stress.«

»Jeg synes også, vi har set hele Astana køre super godt i år. Alle løfter alle, og der er en god atmosfære,« siger Jakob Fuglsang.

Etapen blev vundet af Dylan van Baarle (Team Ineos), der kom i mål cirka to minutter foran favoritterne.

Dauphiné er kendt som det helt store opvarmningsløb til Tour de France, og gennem de seneste år har vinderen af Dauphiné flere gange vundet Tour de France efterfølgende.

I 2012 vandt Bradley Wiggins både Dauphiné og Tour de France, mens Chris Froome gjorde det sammen i 2013, 2015 og 2016. Geraint Thomas gjorde det også sidste år.