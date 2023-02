Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard kan godt glemme alt om at skjule sig resten af karrieren.

Efter Tour de France-triumfen i sommer hviler der et gigantisk pres på den danske cykelstjerne, hver eneste gang han stiller til start ved et cykelløb.

Den 26-årige Jumbo-Visma-rytters status som verdensstjerne gør nemlig, at forventningerne til danskeren nu er braget i vejret.

Det fortæller Merijn Zeeman, der er sportsdirektør på det hollandske storhold, til B.T.

»Jonas er en Tour-vinder, og derfor er han jo den bedste rytter i verden. Og den bedste 'klatrer' i verden,« lyder det fra hollænderen, inden han selv lægger et massivt pres på sin rød-hvide guldfugl:

»Men det er dét, der er hans udfordring nu. Han skal vise, at han er den bedste og en vinder. Det er han nødt til at bevise igen og igen.«

Og derfor er det da også en forandret Jonas Vingegaard, der netop har taget hul på 2023-sæsonen.

Det er i hvert fald tydeligt, at de enorme forventninger har gjort et eller andet ved ham, mener Merijn Zeeman:

»Jeg kan mærke på ham, at der hviler et stort pres på hans skuldre. Vi er det bedste hold i verden, og han er den bedste rytter, så vi har i forvejen lagt en masse pres på os selv, men det er også det, vi gerne vil.«

De tårnhøje forventninger til den danske Tour-helt er dog på ingen måde et problem. Tværtimod.

»Det er på den gode måde. Jeg kan se på Jonas, at han har en god følelse. Sidste år var han allerede modnet meget, og for hvert år bliver han bare bedre og bedre,« lyder det videre.

Over for B.T. har Jumbo-Visma-chefen de seneste dage lagt et yderligere pres på Jonas Vingegaard.

For ifølge Merijn Zeeman er danskerens form allerede bedre, end den var sidste år på samme tidspunkt.