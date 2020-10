Torsdag skete der noget på danskerholdet NTT, som Bjarne Riis aldrig har set før.

For selvom mandskabet længe har haft svært ved at skabe resultater og kontrollere cykelløb, var snakken en helt anden på 12. etape af Giro d'Italia.

NTT lignede pludselig et vaskeægte storhold, der tog initiativ og forcerede forrest i favoritfeltet for at beskytte kaptajnen Domenico Pozzovivo.

»Der er vigtige etaper fremadrettet, og jeg synes, at holdet præsterede virkelig formidabelt, det var det, jeg gerne ville se,« sagde den danske team manager i en lydbid fra NTT selv.

Domenico Pozzovivo (tv.) havde følgeskab af et stærkt hold på torsdagens Giro-etape. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Domenico Pozzovivo (tv.) havde følgeskab af et stærkt hold på torsdagens Giro-etape. Foto: LUCA BETTINI

»Det er første gang, at jeg ser holdet levere sådan en indsats i front, og det var super fedt, at vi var fremme og lægge pres på.«

Dagen inden etapen kørte Riis rutens sidste 110 kilometer igennem, og hans forventning var klar. En meget svær, teknisk etape med svære stigninger og eventuelt dårligt vejr.

Og det må man sige, at rytterne havde fået, da de drivvåde og frosne passerede målstregen.

Men NTT fik ført Pozzovivo godt gennem etapen, og den 37-årige italiener kan meget vel blive en af årets helt store overraskelser i Giro d'Italia, hvor han indtil videre ligger nummer fire i klassementet.

Men hvis missionen om en topplacering skal lykkes, kræver det et slagkraftigt NTT-mandskab, melder Riis.

»Det er vigtigt for mig, at vi kan få vores ryttere op i et gear, som er nødvendigt, hvis vi skal køre for Pozzovivo helt i front i klassementet. Få dem til at tro på, at de kan sådan noget, som de leverede torsdag. I mange løb vil jeg næsten sige, at det har været et problem.«

Domenico Pozzovivo er sammenlagt 57 sekunder efter løbets førertrøje, João Almeida, inden rytterne kører ud på fredagens etape fra Cervia til Monselice.