Red Bull vil nu brage ind i cykelsporten og gør det ved at købe 51 procent af aktierne i tysk storhold.

Nærmere bestemt har Red Bull fundet sammen med cykelholdet Bora, hvor den østrigske energidrikproducent nu vil eje aktiemajoriteten.

Mandag har Bora offentliggjort, at de østrigske konkurrencemyndigheder har givet grønt lys til opkøbet.

»Med dagens afgørelse har vi klaret en vigtig hindring. Fundamentet for et partnerskab med Red Bull er nu officielt på plads, siger Boras holdchef, Ralph Denk,« i en pressemeddelelse.

Foto: Brenton Edwards/AFP/Ritzau Scanpix

Fristen for at komme med indsigelser i sagen var 26. januar, og det er altså ikke sket.

»Det her var det grønne lys, vi ventede på for at komme videre med formaliteterne og flere detaljer i forbindelse med samarbejdet,« siger holdchefen.

Hvordan partnerskabet kommer til at udfolde sig, er endnu uvist. Bora oplyser, at detaljerne i samarbejdet vil blive offentliggjort i løbet af sæsonen.

Cykelholdet har inden denne sæson skrevet kontrakt med stjernen Primoz Roglic, og planen er, at sloveneren til sommer skal udfordre danske Jonas Vingegaard i kampen om Tour de France-sejren.

Bora har op til 2024-sæsonen skrevet kontrakt med den slovenske profil Primoz Roglic, der har Tour de France som sit store sæsonmål i år. (Arkivfoto). Foto: Clara Margais/Ritzau Scanpix

Ud over Roglic råder Bora også over profiler som Jai Hindley, der tidligere har vundet Giro d'Italia, og tyske Lennard Kämna, der har vundet etaper i alle tre grand tours.

Red Bull er allerede engageret i andre sportsgrene, hvor man blandt andet sponsorer et Formel 1-hold. De har også flere store fodboldklubber som RB Leipzig og FC Red Bull Salzburg.

Derudover har energikoncernen i forvejen sponsoraftaler med enkelte cykelryttere som verdensstjernen Wout Van Aert, der kører med Vingegaard for hollandske Visma, og britiske Tom Pidcock, der kører for Ineos.