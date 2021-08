Torsdag var der stor dansk succes i Vuelta a Espana. Fredag er der desværre tale om en stor nedtur.

Mads Würtz Schmidt har været hårdt ramt af et styrt tidligere på ugen, og fredag er han stået af cyklen.

Den danske mester Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) er fredag udgået af Vuelta a Espana. Det beretter TV 2 Sport.

Den 27-årige dansker er stået af cyklen efter 30 kilometer på en bjergrig syvende etape, hvor der blev sat et voldsomt tempo allerede fra første kilometer af.

Før etapen havde Würtz Schmidt annonceret, at det mest af alt handlede om at slæbe sig i mål, da han fortsat døjede med smerter som følge af et styrt på onsdagens etape.

Allerede efter få kilometer af syvende etape blev den danske mester sat af feltet. Feltet skal fredag køre 152 kilometer og passere seks bjerge, inden de er i mål.

Mads Würtz Schmidt blev for nøjagtig to måneder siden dansk mester, da han vandt landevejsløbet i Give herhjemme.

Torsdagens store triumf var selvfølgelig, da Magnus Cort vandt sjettetape foran flere verdensstjerner efter en hel dag i udbrud i den spanske varme.