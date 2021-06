Et stort drama har netop udspillet sig på 6. etape af Schweiz Rundt.

Her endte det nemlig med, at danske Andreas Kron hentede én af karrierens største sejre, selv om han i første omgang blev snydt for sejren på målstregen af den portugisiske stjerne Rui Costa.

Den 23-årige Lotto-Soudal-dansker forklarede dog efterfølgende, at han burde blive tildelt etapesejren, da han mente, Costa afskar ham på ulovlig vis i spurten.

»Jeg synes ikke, det var en regulær spurt. Nu må vi se, hvad juryen siger,« sagde han til TV 2 Sport.

Andreas Kron (th.) viser sin utilfredshed med portugiseren efter fredagens etape. Foto: GIAN EHRENZELLER

Herefter så juryen episoden igennem, hvor Rui Costa lavede et alt for stort svaj i spurten, som dermed forhindrede Andreas Kron i at køre forbi sin direkte konkurrent.

Noget, der efterfølgende gjorde, at det danske stortalent i stedet blev tildelt fredagens etapesejr.

»Det er helt vildt at vinde sådan en etape. Lige da jeg kom over stregen, var jeg gal, men juryen vurderede, at han trak forkert ud til siden og forhindrede min spurt,« siger Andreas Kron til TV 2 Sport.

Danskeren var dog ikke den eneste, der mente, at Rui Costa kørte ureglementeret i de afsluttende sekunder og lukkede danskeren inde i den ene side af vejen.

For på diverse sociale medier skrev adskillige cykelfans med det samme, at danskeren skulle tildeles etapesejren.

Med dagens triumf tog Danmark revanche efter torsdagens skuffelse, hvor Jakob Fuglsang blev nummer to på 5. etape af det prestigefyldte cykelløb.

Jakob Fuglsang ligger efter fredagens etape nummer to i det samlede klassement.