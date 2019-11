Den kroatiske cykelrytter Kristijan Duraseks dage som professionel cykelrytter kunne meget vel være talte.

Torsdag er han blevet straffet med fire års karantæne for brud på antidoping-reglerne.

Det oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI) i en pressemeddelelse.

Lovbruddet skulle være foregået i perioden fra 2016 til 2019, hvor den 32-årige rytter, der indtil i maj kørte for storholdet UAE-Emirates, skulle have brugt ulovlige metoder eller produkter, oplyser de.

Den kroatiske rytters navn blev første gang nævnt i forbindelse med den omfattende østrigske dopingsag kaldet 'Operation Aderlass' i midten af maj.

På det tidspunkt havde UAE-rytteren kørt tre etaper af Tour of California, men blev hevet ud af løbet og stillede ikke til start på fjerde etape.

Tilbage i oktober blev de to slovenere Kristijan Koren og Borut Bozic idømt to års karantæne for deres medvirken i 'Operation Aderlass', ligesom de nu to tidligere cykelryttere Danilo Hondo og Alessandro Petacchi har været nævnt i sagen.

Tidligere torsdag kom det frem, at den tyske træner i speedskating Robert Lehman-Dolle var blevet fyret for sin forbindelse i selvsamme sag.

Skandalen involverer udover cykelryttere også speedskatere langrendsløbere. Til fælles har de den tyske læge Mark Schmidt, der er en af hovedpersonerne i dopingskandalen.

Tidligere er det blevet afsløret, at lægen har en lang liste med klienter, der har fået hjælp til at bloddope sig.

Han blev arresteret i sin klinik i tyske Erfurt den 27. februar i en aktion, der var en del af dopingskandalen.

I alt er 21 atleter fra otte nationer under mistanke i 'Operation Aderlass'.