Sådan! Han er tilbage på øverste niveau.

Michael Valgren har netop vundet klassikeren Giro di Toscana i Italien. Han var decideret overlegen og kørte over målstregen mere end et minut foran nummer to og tre.

Og det må være en kæmpe forløsning. Danskeren har således ikke vundet et cykelløb i hele 1.249 dage. Hans seneste triumf var i forårsklassikeren Amstel Gold Race tilbage i begyndelsen af 2018.

Det var dog lige ved at gå helt galt for den danske cykelrytter. Med fem kilometer tilbage skred EF-danskeren ud i et sving, men holdt sig med nød og næppe på cyklen.

Michael Valgren var bedst på en rute over 191 kilometer, hvor der var to skrappe stigninger undervejs.

»Jeg følte, at det her var hårdere end Amstel Gold Race. Heldigvis har jeg været meget i området og kendte stigninger,« lød det efter løbet fra Michael Valgren.

På målstregen leverede Michael Valgren en helt særlig fejring, da han pegede på det lille dannebrog, han har siddende på ærmet af sin lyserøde cykeltrøje, hvorefter han fleksede sine muskler på overarmen.

Måske et løfte om mere succes, når det stærkeste danske cykellandshold i mange år søndag den 26. september drager på guldjagt ved VM i Belgien.

Giro di Toscana har været kørt siden 1923, og der har været store vindere som eksempelvis Vincenzo Nibali, Dan Martin og Daniele Bennati.