(ARKIV) Education First team's Danish cyclist Magnus Cort Nielsen celebrates on podium his victory in the second stage of the 50th edition of the Etoile de Besseges cycling race, between Milhaud and Poulx, on February 6, 2020 in Poulx, southern France. Trods syv World Tour-hold og en stribe store navne på startlisten var der ingen dopingkontrol ved et fransk etapeløb. Dansk rytter og løbsdirektør undrer sig. Det skriver Ritzau, tirsdag den 18. februar 2020.. (Foto: SYLVAIN THOMAS/Ritzau Scanpix) Foto: SYLVAIN THOMAS